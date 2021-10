StarLeaf lance un service de basculement des communications d’entreprise pour la continuité des opérations et la réponse aux incidents

octobre 2021 par Marc Jacob

StarLeaf, fournisseur mondial de services de collaboration et de communications numériques sécurisées, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de StarLeaf Standby, un service de basculement des communications dédié à la continuité des opérations et à la réponse aux incidents.

StarLeaf Standby est le service de communication professionnelle qui permet aux organisations de répondre aux délais de rétablissement des services pour les activités critiques, tout en fournissant aux équipes de gestion des incidents et de remise en production les outils pour être performantes lors d’événements perturbateurs.

Ces perturbations font aujourd’hui partie de la vie des entreprises. Les pannes des plateformes de collaboration, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les cyberattaques et les “ransomwares”, les pandémies mondiales et les catastrophes naturelles sont autant de déclencheurs potentiels qui peuvent mettre hors service les systèmes essentiels à l’entreprise pendant des heures, des jours, voire des semaines.

StarLeaf Standby permet :

1. La continuité des activités : basculement instantané à n’importe quelle échelle pour la messagerie, les réunions et la téléphonie lorsque les communications principales de l’entreprise ne sont pas disponibles.

2. La gestion d’incident informatique (cyberattaque) et le rétablissement : outils tels que la messagerie, les diffusions vidéo en direct et les salles blanches virtuelles d’urgence, alimentés par la plate-forme StarLeaf isolée et autonome, qui permettent une communication interne et externe efficace pendant et après un incident de sécurité.

3. La conformité à la résilience opérationnelle : capacités d’atténuation des expositions aux risques de communication identifiées dans une évaluation de l’impact sur l’entreprise, alignées sur ISO 22301, FCA PS21/3 et d’autres réglementations du secteur.

StarLeaf Standby est maintenant disponible.