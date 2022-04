Spring4Shell : le commentaire de Tenable

avril 2022 par Tenable

Le 29 mars, VMware a publié un avertissement concernant une vulnérabilité dans Spring Cloud Function (CVE-2022-22963), un framework permettant d’implémenter une logique métier via des fonctions. Voici le commentaire de Satnam Narang, staff research engineer de Tenable au sujet de cette nouvelle faille baptisée Spring4Shell. N’hésitez pas à l’utiliser si vous souhaitez traiter le sujet.

"Le 29 mars, VMware a publié un avertissement concernant une vulnérabilité dans Spring Cloud Function (CVE-2022-22963), un framework permettant d’implémenter une logique métier via des fonctions. La vulnérabilité a actuellement un classement CVSSv3 de 5,4. Mais comme la vulnérabilité est considérée comme une faille d’exécution de code à distance qui peut être exploitée par un attaquant non authentifié, il semble que le score CVSSv3 ne reflète pas l’impact réel de cette faille.

Certains rapports confondent CVE-2022-22963 avec une autre faille d’exécution de code à distance dans Spring Core, appelée Spring4Shell ou SpringShell. Aucun CVE n’a été attribué à Spring4Shell, ce qui ajoute à la confusion. Bien que les deux vulnérabilités soient des failles critiques d’exécution de code à distance, il s’agit de deux failles distinctes affectant des solutions différentes :

CVE-2022-22963 existe dans Spring Cloud Function, un framework sans serveur qui fait partie de Spring Cloud, alors que

Spring4Shell fait partie du Spring Framework, un modèle de programmation et de configuration pour les applications d’entreprise basées sur Java.

Malgré sa convention de naming qui présente une similitude avec Log4Shell, Spring4Shell n’est pas apparenté et ne semble pas être aussi importante que Log4Shell. Spring4Shell a quelques exigences de configuration par défaut, bien que les applications qui les mettent en œuvre ne soient pas clairement définies.

Tout comme pour Log4Shell, il faudra un certain temps avant de connaître la portée et l’impact réel de Spring4Shell, mais nous pouvons affirmer qu’il ne sera pas aussi important que Log4Shell.

Pour CVE-2022-22963, des correctifs existent et sont disponibles pour des versions spécifiques de Spring Cloud Function. À l’heure actuelle, il n’existe aucun correctif pour Spring4Shell, ce qui en fait un Zero Day, bien que nous prévoyions que de plus amples détails seront révélés sous peu."