Spot by NetApp annonce une solution de sécurité continue pour l’infrastructure cloud

juillet 2022 par Marc Jacob

NetApp® annonce la disponibilité générale de Spot Security. Conçu pour le cloud, Spot Security fournit une solution d’évaluation et d’analyse continues pour la sécurité du cloud. Spot Security permet aux équipes DevOps et SecOps de collaborer facilement pour identifier les erreurs de configuration, réduire leur surface d’attaque potentielle et assurer la conformité.

La technologie sans agent de Spot Security analyse les relations entre les ressources cloud pour fournir une visibilité claire et hiérarchiser les actions, en déterminant automatiquement l’exposition potentielle de chaque ressource cloud et en faisant apparaître les menaces de sécurité critiques en fonction de leur impact potentiel sur l’organisation. Ces actions automatisées atténuent la fatigue des alertes et assurent la sécurité de l’infrastructure cloud et l’efficacité des équipes opérationnelles.

Avec Spot Security, les organisations peuvent désormais profiter des avantages suivants :

Visibilité à 360° : avec une vue claire du périmètre de sécurité et des surfaces d’attaque, de l’analyse du réseau, de l’inventaire des actifs et du comportement des utilisateurs du cloud, le tout à partir de la même console via la visualisation graphique des cartes des risques et des cartes de service.

Analyse approfondie hiérarchisée : identifiez les nouveaux risques, les comportements anormaux ou les nouvelles ressources cloud en un instant grâce à une surveillance et une analyse continue, fournissant ainsi des objectifs clairs sur lesquels les équipes DevOps peuvent se concentrer et orienter leurs efforts vers des problèmes réels, en supprimant les faux positifs et en intégrant la sécurité dans les opérations cloud.

Détection et correction automatisées : détectez les erreurs de configuration et les anomalies pour prendre en charge efficacement la correction des risques de sécurité et de conformité dans l’infrastructure multicloud.

Conformité : Soutenir la conformité aux normes de sécurité de l’industrie et aux mandats réglementaires, permettant aux entreprises de rester conformes.