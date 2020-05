Splunk renforce sa plateforme Data-to-Everything

mai 2020 par Marc Jacob

Splunk Inc. annonce les dernières améliorations apportées à Splunk Cloud, Splunk Data Stream Processor (DSP) et Splunk Connected Experiences. Ces nouveautés permettent aux clients de mobiliser une plus grande diversité de données pour toutes leurs questions, décisions et actions. Ces améliorations renforcent les technologies centrales de la plateforme Splunk et développent ses capacités cloud et de machine learning (ML).

À l’heure où les entreprises s’adaptent à de nouveaux environnements de travail et cherchent des moyens de préserver la continuité de leurs activités et la sécurité de leurs employés, les solutions cloud s’avèrent indispensables pour soutenir la croissance des opérations et les nouveaux développements des activités. Les avantages de ces améliorations vont au-delà de la plateforme et viennent renforcer les solutions premium qui aident les équipes des opérations IT à mieux prédire et prévenir les problèmes, grâce à une expérience de supervision unifiée. Pour les équipes de sécurité, c’est aussi la possibilité de mieux protéger l’entreprise en modernisant et en consolidant ses cyber-défenses.

Splunk soutient ses clients dans leur transition vers le cloud en accélérant le développement de Splunk Cloud

Pour permettre à ses clients d’exploiter des sources de données toujours plus nombreuses, Splunk délivre plus rapidement ses innovations à travers Splunk Cloud et un programme accéléré de publication de versions pour les solutions premium. Splunk IT Service Intelligence (ITSI) 4.5 pour Splunk Cloud délivre un framework centralisé et unifié de supervision et d’investigation, ainsi que des fonctions améliorées de gestion et de supervision des services, pensées pour les grands déploiements.

Disponible avec Splunk Cloud ou Splunk Enterprise, le Splunk Machine Learning Toolkit (MLTK) a été mis à jour et propose désormais une interface simplifiée et personnalisable qui élargit son accessibilité aux utilisateurs moins techniques et élimine de nombreux obstacles à l’investigation basée sur le machine learning. MLTK version 5.2 apporte des capacités de visualisation, une nouvelle famille d’assistants intelligents offrant des workflows guidés étape par étape, et des commandes SPL supplémentaires pour les algorithmes de machine learning. Cette boîte à outils permet aux utilisateurs d’élaborer des modèles répondant à différents besoins de prédiction, de mise en cluster et de détection des anomalies. Le MLTK enrichit la valeur de la plateforme Splunk en permettant aux utilisateurs d’endosser le rôle de "citizen data scientist". Les clients peuvent appliquer le machine learning à leurs données pour identifier les informations exploitables qui leur permettront de délivrer des services essentiels et des résultats commerciaux tangibles. L’application Splunk MLTK 5.2 est désormais disponible en téléchargement, et elle est gratuite pour les détenteurs de licence Splunk Cloud ou Splunk Enterprise.

Splunk élargit encore ses capacités cloud à travers un partenariat stratégique avec Google Cloud qui fournit aux clients une vision unifiée pour l’investigation, la supervision, l’analyse et l’exploitation de leurs données dans l’infrastructure Google Cloud. Splunk Cloud sur Google Cloud offre aux clients de nouvelles options pour leur parcours cloud avec Splunk.

Splunk renforce ses capacités fondamentales en matière d’IT, de sécurité et de DevOps avec Data Stream Processor 1.1

Face à l’augmentation continue du volume de données dispersées dans différents endroits des entreprises, les clients ont besoin d’aide pour récolter l’information là où elle se trouve et la remettre aux équipes et aux systèmes qui en ont besoin afin de générer des informations en temps réel. Splunk DSP 1.1 est une solution de traitement de flux en temps réel qui recueille, traite et délivre les données en continu sur la plateforme Splunk ou d’autres destinations en quelques millisecondes. La dernière version apporte plus de contrôle, de visibilité et d’informations aux clients, et offre la possibilité de collecter les données en un même lieu centralisé et unifié pour plus de visibilité, tout en exploitant des capacités avancées de streaming. De plus, DSP 1.1 permet aux entreprises de masquer les informations des clients et les données sensibles dans le flux, puis d’acheminer les données vers différents points de l’organisation avec des garanties sur ces données.

Splunk Connected Experiences intègre la gestion des appareils mobiles pour analyser les données et exploiter les informations où que vous soyez

Splunk Connected Experiences délivre des informations à la volée grâce à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle et aux appareils mobiles qui offrent aux utilisateurs la possibilité d’accéder à leurs données partout, à tout moment, et en toute sécurité. Splunk a élargi les capacités de Connected Experiences pour prendre en charge les fournisseurs courants de gestion des terminaux mobiles (MDM) comme MobileIron et VMware AirWatch, qui permettent de déployer Splunk Mobile à grand échelle en toute sécurité, et de mettre les solutions Splunk à la disposition d’équipes de plus en plus mobiles.

Les entreprises observent une évolution dans la façon dont les équipes collaborent, et elles consacrent beaucoup de temps à élaborer des politiques d’entreprise et des stratégies de sécurité pour se protéger et rester en conformité avec les réglementations en vigueur. Avec la prise en charge du MDM, Splunk offre des intégrations prêtes à l’emploi conçues pour s’aligner sur les politiques MDM des entreprises et faciliter encore l’utilisation de Splunk Mobile.