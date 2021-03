Splunk nommé leader de l’observabilité du cloud par GigaOm

mars 2021 par Marc Jacob

Splunk Inc. annonce être nommé leader et fournisseur le plus performant dans le rapport 2021* de GigaOm sur le marché de l’observabilité du cloud. Il s’agit de la première édition de ce rapport. GigaOm y évalue l’ensemble des fournisseurs et des solutions d’observabilité pour les infrastructures cloud et positionne l’offre de Splunk en tête.

Selon GigaOm, Splunk doit sa première place grâce à sa "scalabilité extraordinaire, sa capacité d’analyses des flux sophistiqués et son support natif d’OpenTelemetry." GigaOm a également relevé la capacité de Splunk à absorber les données, issues de logs formels mais aussi les indicateurs et les traces plus faibles issues de l’ensemble d’un environnement. L’acquisition de SignalFx et Omnition en 2019 puis de Plumbr et Rigor en 2020 a permis à Splunk de consolider une offre exhaustive sur le plan fonctionnel. Sa plateforme unifie des fonctions de monitoring, simples et synthétiques avec une gestion des incidents complète et permet une modernisation des applicatifs.

Pour le rapport, GigaOm a analysé les solutions d’observabilité de Splunk, dont le monitoring d’infrastructures, Splunk APM, Splunk Real User Monitoring (RUM), Splunk Log Observer, Splunk On-Call et la Splunk Observability Suite Mobile. Vous pouvez télécharger le rapport 2021 GigaOm sur l’observabilité du cloud sur le site de Splunk.

"L’observabilité et l’AIOps existent pour répondre à un besoin explicite et actuel, motivé par la migration des applications et des services vers le cloud, et rendu encore plus important par les répercussions de la COVID-19. Ils accompagnent la transformation numérique tout en générant de nouveaux défis pour les équipes des opérations et des infrastructures informatiques", déclare Andy Thurai, analyste principal chez GigaOm. "Les technologies telles que celles fournies par Splunk répondent directement à ce besoin, en augmentant la visibilité sur les environnements informatiques complexes, en permettant aux équipes opérations de faire leur travail et en maximisant la réactivité aux changements. Comme le montre le rapport de GigaOm, Splunk est très performant grâce à ses multiples acquisitions récentes pour renforcer son offre d’observabilité."

Les solutions d’observabilité de Splunk fondées sur les données sont conçues pour aider les clients à obtenir une vue d’ensemble sur toutes leurs données et tous leurs systèmes et permettre aux équipes de travailler efficacement. Splunk a récemment annoncé la création de la Splunk Observability Suite, qui rassemble les meilleurs produits d’observabilité de Splunk en une plateforme unique et complète. Les clients pourront ainsi relever les défis croissants du monitoring. Pour plus d’informations sur les solutions d’observabilité de Splunk, visitez le site de Splunk.

*Rapport GigaOm sur l’observabilité du Cloud, 2021, David S. Linthicum, Andy Thurai, février 2021