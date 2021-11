Splunk lance son nouveau programme partenaires pour le cloud

novembre 2021 par Marc Jacob

Splunk Inc. annonce son nouveau programme Splunk Partnerverse pour permettre à son réseau de plus de 2 200 partenaires d’enrichir son expertise technique et de mettre en valeur ses compétences clés avec un nouveau système de badges. À partir d’aujourd’hui, les partenaires actifs de Splunk, notamment BlueVoyant, deepwatch, Orange Cyberdefense, TekStream et bien d’autres, peuvent accéder au nouveau Partner Program Framework et à trois badges initiaux mettant en valeur la migration vers le cloud, leurs services Zero Trust et leur excellence en matière d’agrément de formation. Le programme Splunk Partnerverse sera lancé à grande échelle en février 2022 et concernera des milliers de distributeurs, d’intégrateurs systèmes internationaux, de prestataires de services, de fabricants d’équipements, de partenaires d’alliance technologique et de revendeurs à valeur ajoutée.

Le nouveau programme Splunk Partnerverse Program inclut un système de badges et un catalogue de partenaires

Le programme Splunk Partnerverse différencie les compétences des partenaires et valorise les offres dans tous les secteurs, technologies et scénarios d’utilisation. Il donne accès à un riche ensemble d’avantages qui mettent l’accent sur l’accès aux clients et offre un support marketing pertinent pour positionner les offres et solutions propres à chaque partenaire.

Dans le cadre du nouveau système du programme, les participants peuvent gagner différents badges liés à des compétences fondamentales pour aider les clients à identifier les prestataires possédant l’expertise pour répondre à leurs besoins. Ces badges incluront entre autres les services de migration vers le cloud, les services Zero Trust, l’observabilité, la sécurité, les services gérés, l’intégration des systèmes et l’agrément de formation. Les partenaires peuvent capitaliser sur leur expertise technique grâce à un système clair et progressif de parcours d’activation et de certifications. Le nouveau système comprend également une compétence « services de migration vers le cloud », qui donne accès à un kit de services professionnels et à la possibilité de configurer les déploiements des clients pour Splunk Cloud, élargissant ainsi le développement de la pratique des services professionnels des partenaires de Splunk.

Le nouveau programme Partnerverse vise également à faciliter l’identification du bon partenaire et des bons services, et il présentera un nouveau catalogue de solutions mettant en avant les capacités et les innovations des partenaires à l’échelle mondiale. Le catalogue de solutions partenaires mettra les offres les plus innovantes au premier plan pour les clients actuels comme pour les nouveaux, et permettra aux partenaires d’atteindre le public le plus large possible en valorisant l’ensemble de leur portefeuille d’offres basées sur Splunk.

Le programme Splunk Partnerverse offre des opportunités supplémentaires auprès de fournisseurs de cloud, tels qu’Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud, afin d’aider les entreprises du monde entier à migrer plus rapidement vers le cloud et leur offrir la possibilité d’étendre encore davantage l’innovation et la sécurité en matière de données basées sur le cloud auprès de partenaires tels que SAP et Intel. Cette semaine, Splunk a également renforcé son partenariat avec Accenture avec la création de l’Accenture Splunk Business Group. Pour en savoir plus sur le programme Splunk Partnerverse, rendez-vous sur la page : https://www.splunk.com/en_us/partne....