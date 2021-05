Splunk lance l’Observability Cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Splunk Inc. annonce l’Observability Cloud, la solution d’observabilité axée sur l’analyse la plus complète du marché. Grâce à l’Observability Cloud, les équipes informatiques et DevOps peuvent obtenir des réponses claires à travers l’analyse des métriques, des traces et des logs de leurs systèmes et de leurs applications, dans une interface unifiée. Ces données sont collectées en temps réel, sans recours à l’échantillonnage et quelle que soit l’échelle. Les solutions de Splunk sont classées en tête des solutions d’observabilité du cloud.

Observabilité exhaustive et totale

L’Observability Cloud regroupe des solutions de monitoring des infrastructures, de gestion des performances des applications (APM), de monitoring des utilisateurs en temps réel, de monitoring synthétique, d’investigation des logs et de réponse aux incidents. Splunk Log Observer, Splunk Real User Monitoring (RUM) et le nouveau Splunk Synthetic Monitoring sont désormais disponibles et offrent aux équipes informatiques et DevOps une visibilité totale. Observability Cloud inclut Splunk Infrastructure Monitoring, Splunk APM, Splunk RUM, Splunk Synthetic Monitoring, Splunk Log Observer et Splunk On-Call. Elle s’appuie sur une technologie de pointe : l’ingestion de l’ensemble des traces applicatives (FullFidelity), sans recours à l’échantillonnage™, l’analyse en continu et en temps réel des données ainsi qu’une scalabilité éprouvée.

Conçu pour les équipes DevOps et leurs cas d’usages spécifiques, Splunk Log Observer offre la puissance d’exploitation de Splunk aux SRE, aux ingénieurs et aux développeurs DevOps ayant besoin d’une expérience de collecte des données orientée maintenance. Splunk RUM permet des interventions techniques rapides ainsi qu’une vue d’ensemble des performances des navigateurs web côté utilisateur final. Combinées, Splunk APM et Splunk RUM constituent une solution unique sur le marché de visibilité totale sur l’ensemble de la transaction de l’utilisateur. Splunk Synthetic Monitoring est une nouvelle solution alimentée par la technologie issue de l’acquisition de Rigor et est désormais intégrée à la plupart des produits Splunk. Cette solution de monitoring synthétique améliore le temps de fonctionnement et les performances des API, des points de terminaison des services, des transactions commerciales et des flux des utilisateurs.

La solution de Splunk intègre le support natif d’OpenTelemetry, pour permettre aux clients de tirer parti de leurs données via des normes open source et échapper au « vendor lock-in ». OpenTelemetry requiert peu de ressources grâce à son instrumentation légère.

PRIX : Alors que le volume de données et la complexité opérationnelle s’intensifient, Splunk souhaite maintenir une tarification simple. L’offre groupée Observability Cloud est conçue dans cet esprit. Splunk y intègre toutes ses capacités dans un système de tarification unique, fondé sur l’hôte et directement lié à la valeur que les équipes informatiques et DevOps peuvent en tirer.

En parallèle de sa solution d’observabilité, Splunk a créé des offres groupées dédiées aux équipes informatiques et de sécurité. Pour plus d’informations sur la solution d’observabilité du cloud, Splunk IT Cloud, Splunk Security Cloud, la tarification par entité ou la tarification par charge de travail de Cloud Foundations, visitez le site Web de Splunk.