Splunk annonce la nomination de Gary Steele au poste de CEO

mars 2022 par Marc Jacob

Gary Steele a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur technologique et a fait ses preuves en matière de développement d’opérations SaaS et de croissance d’entreprises mondiales de plusieurs milliards de dollars.

Avant de rejoindre Splunk, il était le CEO et fondateur de Proofpoint et, au cours des deux dernières décennies, l’a faite passer d’un statut de start-up à celui de fournisseur de services de sécurité coté en bourse pour certaines des organisations les plus connues au monde. En tant qu’entreprise publique, Proofpoint a connu une longue histoire de forte croissance combinée à un flux de trésorerie disponible convaincant. Avant Proofpoint, Gary Steele était CEO de Portera et a occupé divers rôles de direction chez Sybase, Sun Microsystems et Hewlett-Packard.

En parallèle de cette nomination, Graham Smith, CEO par intérim depuis novembre 2021, reprendra son rôle de Président du Conseil d’administration quand Gary Steele rejoindra l’entreprise.