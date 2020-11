Splunk annonce l’acquisition de Flowmill

novembre 2020 par Marc Jacob

Splunk Inc. annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Flowmill, une société de suivi des réseaux cloud basée sur Palo-Alto et spécialisée dans la surveillance des performances réseau (NPM). La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre fiscal de Splunk, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Grâce à cette acquisition, Splunk concrétisera son projet de proposer la suite d’Observabilité la plus complète au monde. Avec Flowmill, Splunk accroît davantage ses capacités d’observabilité actuelles, en donnant aux clients la possibilité d’intégrer, d’analyser et d’agir sur les données supplémentaires relatives aux réseaux et infrastructures cloud afin de résoudre rapidement les problèmes liés au réseau, d’optimiser ses performances et de réduire les coûts de ce dernier.

L’eBPF est une source de données précieuse et sous-utilisée que l’on rencontre dans tous les cas d’utilisation cloud natifs et beaucoup plus facile d’accès que les données réseau traditionnelles. L’eBPF est un composant essentiel à l’observabilité de toutes les performances réseau. Il permet une large visibilité des interactions entre applications, réseaux et autres éléments d’infrastructure. Afin de tirer parti de l’eBPF, les systèmes doivent être équipés pour collecter, intégrer et stocker efficacement de grands volumes de données produites par un grand système de distribution.

Flowmill viendra s’ajouter aux récentes acquisitions de Plumbr et Rigor par Splunk, en donnant aux clients la possibilité de répondre à tous leurs besoins en matière de surveillance des performances des applications (APM), de surveillance des entreprises numériques (DEM) et de NPM pour tous les types d’applications et d’infrastructures. Pour plus d’informations sur la gamme d’outils d’Observabilité de Splunk, première entreprise du marché, visitez le site web de Splunk.