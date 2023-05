Splunk® Security for SAP® solutions est une application certifiée SAP

mai 2023 par Marc Jacob

La certification SAP garantit la qualité et la sécurité d’une application grâce à des tests rigoureux et des comparaisons avec des résultats de référence. L’application Splunk Security for SAP solutions importe des données pertinentes sur la sécurité des environnements SAP dans les workflows opérationnels et d’analyse de sécurité basés sur Splunk. Elle permet donc aux équipes de sécurité et SAP de disposer :

• d’une meilleure visibilité sur la sécurité des données et applications SAP,

• de fonctionnalités de corrélation et d’analyse des événements et alertes SAP avec d’autres données de sécurité pertinentes dans Splunk,

• d’un mapping aux normes CIM (Common Information Model), de recherches de corrélation et de tableaux de bord de sécurité spécifiques à SAP prédéfinis,

• d’alertes basées sur les risques via la plateforme Splunk Enterprise Security pour regrouper et prioriser les menaces en fonction du risque pour l’activité.

Splunk Security for SAP solutions est la seule application certifiée SAP du SAP Store qui s’intègre nativement à SAP Enterprise Threat Detection (ETD).

Splunk Security for SAP solutions est une application certifiée qui devrait être disponible à l’achat sur le SAP Store le mois prochain. Le SAP Store offre à ses clients un accès en temps réel à plus de 2 000 solutions innovantes de SAP, ainsi qu’à des solutions de partenaires qui viennent en complément des applications SAP afin de mener à bien la transformation numérique de leur entreprise.