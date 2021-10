Splunk Inc. annonce les dernières améliorations apportées à la plateforme Splunk Cloud, et à Splunk Enterprise,

Splunk Inc. annonce les dernières améliorations apportées à la plateforme Splunk Cloud, et à Splunk Enterprise, propulsant les plus de 20000 clients de Splunk dans la prochaine vague de transformation numérique. Splunk fournit aux entreprises les solutions dont elles ont besoin pour gérer et prospérer tout au long de leur parcours dans le cloud, en s’appuyant sur la plateforme de données unifiée de Splunk pour devenir résilientes, sécuriser leurs activités et innover dans leurs environnements multicloud et hybrides de plus en plus complexes.

La plateforme Splunk Cloud aide les entreprises à surmonter la complexité de leur parcours cloud

Splunk est le seul à accompagner ses clients dans des transformations de données radicales visant à accélérer davantage leurs initiatives basées dans le cloud. Le passage au cloud offre aux entreprises une résilience et une agilité accrues, mais il peut également ajouter une complexité supplémentaire, et c’est pourquoi Splunk est crucial pour aider les clients à gérer leurs données et à réussir chaque étape de leur parcours cloud.

Avec la plateforme Splunk améliorée, les clients bénéficient des dernières innovations, mais aussi d’une flexibilité et d’une fiabilité accrues dans la conduite de leurs activités. Lors de la conférence annuelle des utilisateurs, .conf21, Splunk a présenté des fonctionnalités et des mises à jour qui permettent aux clients de personnaliser les solutions de Splunk en fonction de leurs besoins spécifiques, d’optimiser la visibilité de bout en bout, d’améliorer les investigations et d’accélérer le passage à l’action. La plateforme a reçu de nombreuses améliorations :

• Allez plus loin avec les données grâce à une visibilité de bout en bout de l’edge au cloud : Splunk a lancé de nouvelles fonctionnalités pour accéder aux données du cloud et travailler sur les données en mouvement avant qu’elles ne soient indexées au sein de la plateforme Splunk. Le nouveau Data Manager, actuellement en version anticipée, offre une expérience utilisateur modernisée de la plateforme Splunk Cloud pour une intégration simple et automatisée des données natives du cloud, en commençant par Amazon Web Services (AWS) et Microsoft 365, pour s’étendre rapidement à Google Cloud Platform et aux sources de données Microsoft Azure. De plus, la nouvelle fonctionnalité IngestActions de Splunk, également en version anticipée, donne aux clients la possibilité d’agir sur les données en mouvement pour rédiger, filtrer et acheminer les données vers Splunk ou vers le stockage AWS S3 externe. En outre, Splunk continue d’innover pour offrir, au sein de sa plateforme, des options d’indexation et de stockage financièrement intéressantes pour ses clients. Dans cette optique, Splunk a ajouté deux nouvelles capacités à son stockage déjà robuste et à ses niveaux de tarification basés sur la valeur au sein de la plateforme Splunk. Le nouveau Flex Index, disponible en version anticipée pour les clients Splunk Cloud ayant opté pour la tarification par workload, offre une option économique pour l’importation, l’interrogation et le stockage des données de faible valeur qui peuvent avoir de longues périodes de conservation et sont principalement utilisées à des fins d’investigations historiques et de conformité. Splunk élargit également le stockage cloud avec SmartStore, désormais disponible sur Microsoft Azure, en tant que fonctionnalité en accès anticipé, en plus d’Amazon Web Services et de la plateforme Google Cloud, permettant aux clients Azure de Splunk d’évoluer à très grande échelle tout en contrôlant leurs coûts de stockage. Les fonctionnalités disponibles en accès anticipé pour Splunk Enterprise sont accessibles via le programme bêta de Splunk Enterprise. Aux fins de ce communiqué, les termes « accès anticipé » et « bêta » sont utilisés de manière interchangeable.

• Accélérez le passage à l’action des investigations améliorées pour toutes les données grâce à une expérience de recherche plus robuste : avec Federated Search, les clients bénéficieront d’une expérience de recherche unifiée sur tous les types de déploiement et pourront ainsi casser les silos et interroger l’ensemble de l’écosystème de leur plateforme Splunk. Pour faciliter le passage à l’action avec les données, le Splunk Dashboard Studio est maintenant disponible sur Splunk Mobile et aide les clients à présenter et partager leurs informations les plus complexes sous la forme de tableaux de bord visuels lisibles et exploitables pour tous les types d’utilisateurs de l’entreprise. Ces tableaux de bord peuvent désormais être affichés partout avec Splunk Mobile et Splunk TV, aidant ainsi les employés à distance à transformer en toute sécurité leurs données en informations exploitables. Federated Search et Dashboard Studio sont désormais disponibles pour tous. « Le nouveau Splunk Dashboard Studio nous aide à visualiser facilement nos processus les plus complexes dans des tableaux de bord riches et interactifs. Les capacités de personnalisation natives libèrent à la fois les nouveaux utilisateurs et les créateurs expérimentés du codage personnalisé pour se concentrer sur ce qui compte : l’analyse des données », commente Roberto Besick, Spécialiste Splunk, Sapura Navegação Marítima SA (Sapura Energy).

• Personnalisez la plateforme Splunk pour n’importe quel scénario d’utilisation : que l’entreprise soit dans le cloud, sur site ou hybride, Splunk fournit aux administrateurs système et aux développeurs de nouvelles fonctionnalités en libre-service qui leur permettent de déployer facilement leur environnement et leurs applications Splunk et de conserver facilement une visibilité totale. Avec Splunk Operator for Kubernetes, désormais disponible pour tous, les administrateurs et les développeurs peuvent installer, faire évoluer et gérer des applications en toute transparence sur l’environnement cloud de leur choix. Ils peuvent également profiter de la communauté dynamique de Splunk et d’outils de développement sophistiqués grâce à la nouvelle expérience utilisateur Splunkbase : des collections et des catégories soigneusement organisées facilitent la recherche ou le développement de n’importe quelle application pour les besoins commerciaux uniques de chaque entreprise.

De plus, les partenaires et les clients de Splunk peuvent exploiter la plateforme d’innovation de Splunk sur toutes les architectures basées sur Intel, de l’edge au cloud. Dans un monde où 83 % des instances cloud reposent sur la technologie Intel, Splunk et Intel permettent aux clients d’obtenir des informations plus rapidement et de bénéficier d’une grande flexibilité de déploiement à moindre coût. Le partenariat de Splunk avec Intel constitue un moteur d’innovation de données hautes performances pour accélérer le développement de nouvelles solutions pour les opérations d’infrastructure et métier.

Renforcer la valeur client grâce à la flexibilité, l’évolutivité et des investissements accrus dans les données

Les types, les sources et le volume de données que les entreprises doivent analyser ne cessent de croître, et c’est pourquoi il est indispensable de disposer d’une plateforme de données fiable pour le succès de l’entreprise. La tarification par workload de Splunk permet aux clients d’acquérir des capacités en fonction de l’infrastructure utilisée pour fournir des services. Elle est désormais offerte à tous les clients de la plateforme Splunk Cloud pour leur permettre d’exploiter tout le potentiel de leurs données plus facilement que jamais.