Splunk Inc. améliore son portefeuille d’observabilité Splunk

octobre 2021 par Marc Jacob

Splunk Inc. annonce de nouvelles améliorations au portefeuille d’observabilité Splunk, et notamment des innovations sophistiquées pour ses produits Splunk Application Performance Monitoring (APM), Splunk Real User Monitoring (RUM), Splunk Synthetic Monitoring, Splunk Log Observer, Splunk Infrastructure Monitoring et Splunk IT Service Intelligence. Grâce à l’élargissement de ces capacités d’observabilité, les clients de Splunk bénéficient d’une visibilité accrue dans tous les environnements, accélérant considérablement les performances, la productivité et l’innovation, mais aussi leurs initiatives de transformation basées sur les données.

Dans le monde hyper-numérique d’aujourd’hui, les équipes informatiques et DevOps subissent des pressions venant de tous les côtés de l’entreprise et doivent à la fois innover plus rapidement, assurer la fiabilité des services et offrir des expériences client exceptionnelles. Cette tension s’intensifie encore avec l’adoption continue de technologies cloud-native et la complexité croissante de l’infrastructure et des applications qui les accompagnent. Le portefeuille d’observabilité de Splunk fournit aux clients une solution unifiée qui offre une observabilité complète, centrée sur les services et basée sur l’IA, ainsi qu’un contrôle complet sur leurs données (métriques, traces et logs) du front-end au service d’application back-end, le tout en temps réel, de manière exhaustive lorsque c’est nécessaire, et à grande échelle. Grâce aux capacités d’observabilité de Splunk, les clients bénéficient d’une visibilité accrue et d’informations exploitables sur l’ensemble de l’expérience utilisateur, ce qui leur permet un retour sur investissement plus rapide, et donc d’accélérer les résultats de l’entreprise.

Spiros Xanthos, Vice-président de la gestion des produits, de l’observabilité et des opérations IT chez Splunk, explique : « L’observabilité est fondamentalement une opportunité basée sur les données, et pour utiliser ces données efficacement, les organisations ont besoin d’une solution capable d’importer et d’analyser des données à grande vitesse dans des environnements et des architectures de plus en plus dynamiques. Nos capacités d’observabilité avancées font entrer la supervision dans l’ère moderne, permettant aux équipes informatiques et DevOps de détecter, résoudre et prévenir les problèmes à n’importe quelle étape de leur parcours de transformation numérique, pour offrir des expériences utilisateur optimales. »

La société d’assistance routière Agero est l’un des nombreux clients qui s’appuie sur les capacités d’observabilité de Splunk pour accélérer la numérisation dans l’ensemble de son entreprise et générer de la valeur client.

Splunk élargit l’étendue de son portefeuille d’observabilité

Splunk a augmenté l’étendue de son portefeuille d’observabilité, offrant à ses clients la vue la plus complète de leurs services, de leur infrastructure, de leurs applications et de leurs utilisateurs. Pour améliorer la fiabilité et les performances des applications monolithiques existantes de ses clients, Splunk a dévoilé le nouveau AlwaysOn Profiling pour Splunk APM, actuellement en version anticipée. Le profilage AlwaysOn de Splunk améliore le traçage haute-fidélité existant pour fournir aux clients une visibilité et une analyse continues à l’échelle du code. Ils peuvent ainsi localiser et corriger les goulots d’étranglement des services, mais aussi identifier les opportunités d’optimisation des ressources et d’économies de coûts dans le cloud. Splunk a également annoncé l’accès anticipé d’une version améliorée de Splunk APM Database Visibility, qui découvre automatiquement les requêtes lentes entraînant une latence dans les transactions sans qu’il ne faille instrumenter la base de données. Grâce à ces innovations, les clients de Splunk APM peuvent désormais superviser et résoudre les problèmes de performances des applications jusqu’à 80 % plus rapidement, ce qui accélère le déploiement du code et réduit les interruptions de service avant qu’elles n’affectent l’utilisateur final.

Avec la disponibilité générale de Splunk RUM pour les applications mobiles, basé sur les normes OpenTelemetry, les clients bénéficient d’une supervision complète des performances et d’un dépannage guidé pour les applications mobiles natives et hybrides sous iOS et Android. Splunk offre également aux ingénieurs de fiabilité des sites (SRE) et aux développeurs en astreinte la possibilité d’être réactifs et productifs avec une grande flexibilité, où qu’ils se trouvent dans le monde, avec le lancement global de Splunk Observability Cloud pour mobile. Splunk Observability Cloud pour mobile permet aux équipes de visualiser, prendre en charge et trier rapidement les incidents, directement depuis un appareil mobile.

Splunk accélère le retour sur investissement de ses clients avec des fonctionnalités et des intégrations prêtes à l’emploi

Splunk facilite la mise en place de l’observabilité. Avec la nouvelle intégration entre Splunk Log Observer et Splunk Enterprise, actuellement en version anticipée, les clients existants de Splunk peuvent utiliser l’interface d’observabilité intuitive de Splunk pour analyser les logs issus de la plateforme Splunk. Cette nouveauté va aider les clients à centraliser leurs données de logs dans Splunk Enterprise, ainsi qu’à corréler les données de métrique et de trace destinées à l’observabilité avec ces logs.

Splunk donne également à ses clients la possibilité de transformer plus rapidement les données en informations. Avec les nouveaux tableaux de bord et détecteurs prêts à l’emploi, les clients Splunk bénéficient d’une valeur ajoutée instantanée et d’une charge de travail réduite au moment de la configuration initiale. Le nouveau Splunk Infrastructure Monitoring AutoDetect, actuellement en version anticipée, simplifie l’intégration et accélère la rentabilisation en découvrant automatiquement les anomalies de l’infrastructure et en les transformant automatiquement en alertes dans des tableaux de bord. De plus, l’application Splunk App for ContentPacks agit comme un guichet unique pour accéder à du contenu pré-packagé, des recherches et des tableaux de bord prêts à l’emploi pour les applications et services d’infrastructure IT courants. On peut ainsi noter de nouveaux packs de contenu pour la gestion d’outils APM tiers, de Microsoft365 et de Synthetic Monitoring.