Splunk Cloud sera disponible sur l’infrastructure de Google Cloud

mai 2020 par Marc Jacob

Google Cloud et Splunk Inc. annonce la création d’un partenariat stratégique visant à permettre aux entreprises d’extraire des renseignements exploitables de leurs données et d’accélérer leur prise de décision grâce à une visibilité en temps réel sur l’ensemble de leurs systèmes. Splunk Cloud™ sera bientôt disponible sur Google Cloud pour permettre aux clients de libérer toute la valeur de leurs données et leur apporter une flexibilité accrue en leur donnant accès à la puissance de la plateforme Data-to-Everything de Splunk.

Les deux sociétés ont en outre l’intention d’intégrer étroitement Splunk Cloud sur l’ensemble de Google Cloud, prévoyant notamment de déployer des intégrations natives avec le Security Command Center de Google Cloud, Anthos et Stackdriver. Cela permettra aux clients actuels comme aux nouveaux d’échanger des données critiques entre leurs applications et d’extraire des renseignements à partir des jeux de données holistiques générés par leurs environnements hybrides et multi-cloud.

Splunk Cloud délivre les capacités de la plateforme Data-to-Everything de Splunk sous une forme SaaS (logiciel en tant que service), pour permettre aux entreprises de prendre des décisions axées sur les données et d’agir sur la base des renseignements contenus dans leurs données sans avoir à acquérir, gérer ni déployer une infrastructure supplémentaire. Avec Splunk Cloud sur Google Cloud, les clients bénéficient d’une vue unique et centralisée pour l’exploration, la supervision, l’analyse et l’exploitation de leurs données. Ils peuvent garder tout confiance dans la sécurité de leurs données qui restent protégées au sein de leur infrastructure Google Cloud. Les clients Splunk Cloud vont également profiter des capacités technologiques de Google Cloud, notamment en termes d’intelligence artificielle, de machine learning, de sécurité, de réseau et d’analyse des données.

Splunk Cloud sur Google Cloud est actuellement disponible en version bêta pour les clients en accès anticipé, et sera très bientôt accessible à tous.