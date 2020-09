Splashtop présente les nouvelles fonctionnalités de sa solution d’accès à distance aux salles informatiques scolaires | Splashtop Remote Labs

septembre 2020 par Marc Jacob

Splashtop Inc. annonce le lancement de son produit « Splashtop for Remote Labs » pour inciter les étudiants à reprendre le chemin de l’école, en améliorant les conditions de flexibilité et de contrôle des ressources des salles informatiques scolaires.

Etudiants, enseignants et membres du personnel pourront utiliser n’importe quel outil informatique, y compris des tablettes et Chromebooks, pour se connecter aux ordinateurs et logiciels du campus, tandis que les établissements auront accès à des fonctionnalités de d’administration robustes pour maximiser leurs investissements dans les ressources informatiques.

Avantages pour les élèves et étudiants :

• Splashtop for Remote Labs est compatible avec les tablettes et Chromebooks d’entrée de gamme. Cela permet à tous les étudiants d’avoir accès aux ordinateurs performants des salles informatiques et par conséquent d’éliminer le besoin d’acheter des PC portables de hautes performances.

• Accéder aux ordinateurs scolaires sur lesquels tournent des logiciels spécialisés coûteux : outils de conception et modélisation 3D comme AutoCAD et Revit ou des outils haute résolution de création et édition multimédia, comme Adobe Premiere Pro et Illustrator.

• Accéder aussi aux applications techniques et créatives des collèges et lycées, dans le cadre des programmes des filières techniques et professionnelles.

• Dans l’ensemble des établissements scolaires, les salles informatiques virtuelles vont jouer un rôle important dans la réduction de la facture numérique, puisque tous les élèves pourront se connecter à partir de tablettes ou Chromebook abordables, faisant tourner les logiciels Microsoft Office, applications CAO/FAO et la suite créative d’Adobe.

Avantages pour les services IT des écoles et universités :

• Programmer l’utilisation d’ordinateurs scolaires par des individus ou des groupes d’étudiants, de façon à augmenter l’accès aux ressources informatiques académiques et maximiser leur utilisation.

• Créer et gérer des groupes d’utilisateurs et de postes plutôt que d’attribuer des autorisations d’accès à chaque individu.

• Permettre l’utilisation des identifiants SSO (Single Sign-On) pour authentifier les comptes Splashtop de façon à renforcer la sécurité.

• Utiliser un outil de déploiement central pour installer et provisionner le logiciel Splashtop sur l’ensemble des postes du labo de campus, plutôt qu’un à la fois.

• Etablir des connexions à distance avec des Chromebooks et afficher l’écran à distance en temps réel, afin d’aider les utilisateurs à résoudre rapidement leurs problèmes.

• Afficher à distance et en temps réel l’écran de tout Chromebook d’un étudiant et aider ce dernier lors de sessions individuelles.

En resumé, les universités, les collèges et les écoles qui utilisent Splashtop for Remote Labs peuvent en tirer d’importants avantages :

• Les étudiants et chercheurs bénéficient d’un accès à distance 24h/24 et 7j/7 à des logiciels nécessitant des équipements spécialisés, sans être contraints par les horaires d’ouverture des labos, ni devoir se rendre sur le campus pour pouvoir utiliser les ressources informatiques.

• Les écoles et les lycées pourront valoriser les équipements et logiciels existants plutôt que de devoir acheter des ressources supplémentaires, chaque poste de travail étant mieux utilisé.

• Les stratégies d’apprentissage à distance et hybride deviennent plus accessibles et pratiques pour davantage d’établissements.

• Et comme les frais de Splashtop sont basés sur le nombre d’utilisateurs simultanés et non sur le nombre total d’utilisateurs nommés, c’est une solution très abordable pour les écoles et les universités qui ont besoins de fournir un accès généralisé aux ressources des salles informatiques.

Les nouvelles fonctionnalites de Splashtop for Remote Labs sont désormais disponibles. Les clients de Splashtop for Remote Labs sont invités à rentrer en contact avec l’entreprise pour évoquer la mise à niveau de leur solution.