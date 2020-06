Splashtop arrive en France

juin 2020 par Marc Jacob

Splashtop inaugure son siège européen, basé au Pays-Bas, pour consolider sa présence dans l’Union européenne (UE) et notamment en France. Splashtop propose des solutions d’accès à distance et de téléassistance informatique qui permettent aux entreprises et aux particuliers de télétravailler productivement de n’importe où, et facilitent le support à distance. Pour ce développement, Splashtop se dote d’une équipe multilingue, d’un centre de données cloud basé en Allemagne et prend en charge les paiements en euros pour permettre à ses clients de l’UE d’éviter les fluctuations de change.

Un nouveau datacenter européen pour une conformité RGPD et des sessions en 4k

Depuis sa création, Splashtop est reconnu pour sa haute performance. Splashtop a reçu de nombreux prix, y compris le prix de la meilleure application mobile au CES. Et depuis son lancemeent, le logiciel a connu des améliorations continues qui permettent maintenant le streaming en 4K et HD. Avec une instance de ses solutions désormais hébergées dans un datacenter AWS basé en Allemagne, Splashtop peut offrir aux utilisateurs français et européens, des sessions plus performantes en 4K, avec une réduction de la latence locale et des taux de trame supérieurs à 40 images par seconde (FPS). Le nouveau datacenter basé en Allemagne comprend également une base de données d’utilisateurs locale, compatible avec le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

Une infrastructure robuste en sécurité et construite pour le monde digital d’aujourd’hui

Splashtop offre un déploiement dans le cloud et local, répondant à différents niveaux de sécurité et de conformité. L’authentification multifacteur, l’authentification de l’appareil et le cryptage TLS / SSL sont intégrés pour un accès distant sécurisé. Une fonctionnalité d’authentification unique (SSO) avec intégration avec ADFS, Azure AD, JumpCloud et Okta est également disponible pour améliorer et simplifier la gestion des mots de passe pour les équipes informatiques et les utilisateurs.

Les solutions les plus économiques du marché > Jusqu’à 80% d’économies réalisables

Les solutions Splashtop sont destinées aux professionnels et aux PME qui cherchent à fournir un accès à distance ou une téléassistance aux PC, Mac, Linux, Android et divers autres appareils mobiles. Le tout, à des prix jusqu’à 80% inférieurs à ceux de la concurrence. Ses solutions de support permettent aux entreprises d’augmenter leur résolution de premier appel et par conséquent de réaliser des économies substantielles de temps et d’argent. Les solutions d’accès à distance contribuent à augmenter la sécurité et permettent aux entreprises de créer une solution de continuité en quelques minutes, pour une adaptation rapide à la nouvelle façon de travailler à domicile - télétravailler de n’importe où, de manière efficace et mobile, en toute sécurité.