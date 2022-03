Spear-phishing : Barracuda révèle de nouvelles informations sur la façon dont les cybercriminels ciblent les entreprises

mars 2022 par Barracuda Networks

Barracuda Networks publie un rapport sur la façon dont les attaques de spear-phishing évoluent. Ce document, intitulé « Spear Phishing : Top Threats and Trends Vol. 7 - Key findings on the latest social engineering tactics and the growing complexity of attacks », offre de nombreux enseignements, notamment sur les dernières tendances en termes d’attaques de spear-phishing, tout en présentant des solutions concrètes protéger une organisation.