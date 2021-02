Spark Archives, le nouveau service d’archivage électronique certifié NF 461

février 2021 par Marc Jacob

Spark Archives de Klee Group a obtenu la marque NF461 qui démontre la conformité de son service d’archivage électronique aux exigences de la norme NF Z42-013 / ISO 14641. Cette marque NF 461 a été décernée le 24 Décembre 2020 par l’Afnor Certification après 6 jours d’audit mettant en avant 14 points forts. Ce nouveau service de tiers archivage de confiance repose sur une plateforme en ligne d’archivage hautement sécurisée, puisque Klee group a également obtenu le 31 décembre 2020 la certification ISO 27001 pour la fourniture des services d’hébergement et d’infogérance de type IAAS et PAAS pour le service d’archivage.

Bien entendu, le service « Spark Archives TAE » repose sur les solutions de gestion d’archives hybrides éditées par Spark Archives et permet non seulement de prendre en charge et gérer vos documents électroniques mais aussi de gérer vos centres d’archives papiers dans un même logiciel. « Spark Archives TAE » est également le service d’archivage certifié NF461 idéal pour archiver vos documents numérisés ainsi que les éléments de preuve de copies fiables permettant de supprimer les documents papiers après numérisation.