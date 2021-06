"Souveraineté numérique européenne, Innovations, échecs et espoir de 1900 à nos jours" est paru par Boussard Addad

juin 2021 par Marc Jacob

• Ce récit aborde l’histoire de l’informatique dans les grands pays européens d’un côté et les États-Unis de l’autre, permettant d’éclairer sur les causes ayant mené à l’échec des uns et la réussite des autres ; • Une présentation claire du danger que représentent actuellement les GAFAMI américains et les BATHX chinois sur l’indépendance stratégique de l’Europe ; • Une analyse originale de la notion de souveraineté numérique dans un contexte historique illustré avec des photos et des archives authentiques ;

La crise du coronavirus a été un révélateur de l’extrême fragilité de l’Occident, notamment l’Europe très durement touchée à la fois sanitairement et économiquement. Pour expliquer la situation, un terme revient souvent dans les débats : la souveraineté. « Il faut reconquérir notre souveraineté sanitaire et pouvoir fabriquer nous-même les médicaments, les kits de test, et les masques », tels sont les mots martelés ici et là. Tout ou presque vient en effet de la Chine.

Le confinement a aussi révélé notre dépendance aux outils de télétravail et autres services de cloud, fournis pour l’écrasante majorité par les Américains. L’incompréhension a atteint son apogée quand on a confié l’hébergement des données médicales des Français à l’américain Microsoft. La « souveraineté numérique » est alors sur toutes les bouches.

Comment en est-on arrivé là ? Ce livre est comme une expédition en quête de réponses. Cet ouvrage illustre également à travers le récit de grands événements historiques le rôle qu’a joué la souveraineté numérique sur l’échiquier international et le sort des États. Le livre se conclut sur un appel à la citoyenneté numérique et une note d’espoir qui dresse quelques pistes pour reconquérir enfin cette souveraineté numérique si chère pour préserver nos libertés et démocraties. Biden.

L’AUTEUR Boussad ADDAD est actuellement chercheur au sein d’un laboratoire privé d’intelligence artificielle. Il est titulaire d’un diplôme de doctorat de l’École Normale Supérieure de Paris Saclay et est lauréat du prix de la meilleure thèse de doctorat de France dans le domaine du EEA (Électronique, électrotechnique, Automatique, et Traitement de Signal), décerné à Strasbourg en 2013.

