Souveraineté numérique : Atempo rejoint le GINUM

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Atempo, éditeur de solutions pour la protection des données et du patrimoine professionnel, annonce rejoindre le GINUM (Groupement des Intervenants du Numérique pour la défense, la sécurité et les enjeux d’importance vitale).

La numérisation croissante de notre société et la crise sanitaire ont accru les besoins d’accès, de disponibilité et d’utilisation des outils numériques. Mais cette tendance s’accompagne d’une hausse de dépendance technologique et économique envers des acteurs étrangers, fournisseurs de solutions matérielles ou logicielles et des vulnérabilités face aux cybermenaces. Au niveau international, il s’agit d’un réel enjeu de souveraineté et de liberté d’actions.

Pour un numérique souverain et responsable en France

Créé par l’Association Le Club Valin (groupement d’utilisateurs), CS Group, Mentor Consultant et Orange, le GINUM a pour objectif de relever les défis du numérique. Il aspire à défendre un modèle souverain et responsable, conforme aux valeurs fondamentales de la démocratie et des libertés individuelles. Ainsi, le GINUM propose d’associer des solutions novatrices, des expertises académiques, industrielles, étatiques et syndicales afin d’être au cœur du dialogue et être force de propositions pour répondre aux enjeux technologiques, industriels et humains.

Le GINUM a défini ses principales missions :

fédérer l’expertise technologique, académique et industrielle des acteurs du secteur du numérique français pour la défense, la sécurité et les enjeux d’importance vitale ;

organiser le dialogue entre institutionnels et acteur du secteur ;

promouvoir un numérique souverain et responsable.

C’est donc tout naturellement qu’Atempo, engagée depuis sa création dans ces enjeux d’indépendance technologique et de sécurisation du patrimoine numérique des entreprises, rejoint le GINUM pour associer son expertise et ses valeurs à cette initiative.