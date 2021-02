Sortie du livre : « Le piratage informatique ne passera pas par moi » par Michel Gérard

février 2021 par Marc Jacob

Il s’agit d’une démarche originale dans un format peu utilisé jusqu’à présent. Dans cet ouvrage en couleur et illustré de 117 pages, le lecteur pourra trouver un aperçu de la menace que représentent les cybercriminels, des enjeux pour eux et pour la structure qui les emploie, des sujets suivants : ingénierie sociale, phishing, smishing, codes malveillants, navigation sûre, mots de passe, réseaux sociaux, poste de travail, smartphones, shadow IT, mobilité, sauvegarde, domicile numérique et objets connectés.

Un accent est également mis sur le télétravail, largement déployé dans le cadre de la crise COVID-19.

Cet ouvrage est disponible ici : www.lepiratageinformatiquene...

« Lancez votre moteur de recherche web préféré, recherchez le mot « cyberattaque ». Le résultat est saisissant. Entreprises, administrations, collectivités territoriales, hôpitaux, universités, particuliers... chaque jour la liste déjà longue des victimes de cyberattaques s’allonge.

Personne n’est épargné. Dans le monde réel, dans la majorité des endroits, vous pouvez sortir, aller faire vos courses, vous promener et faire toutes sortes d’activités sans vous faire agresser. Il en va tout autrement sur internet. Notre monde numérique regorge de pirates, d’escrocs, d’espions et de toutes sortes de cybercriminels. On pourrait dire que le cyberespace est un vrai coupe-gorge. Dès que vous connectez une machine à internet, que vous commencez à naviguer, à recevoir et envoyer des e-mails, se produisent les choses suivantes : une multitude d’attaques techniques vont cibler votre ordinateur afin de détecter si une intrusion est possible, vous allez recevoir des e-mails d’arnaques diverses, vous serez ciblés par des tentatives d’installations de différents codes malveillants (virus et autres chevaux de Troie), vous serez approchés par différents types d’arnaqueurs sur vos réseaux sociaux, etc. Alors que faire ? Renoncer au digital et rester déconnecté ?

Bien sûr que non, le monde numérique offre tellement d’avantages, il transforme notre façon de vivre si profondément qu’il est inimaginable de s’en priver. Comment dès lors en bénéficier sans pour autant devenir soi-même l’une des victimes de la cybercriminalité ? La bonne nouvelle est qu’il n’est pas si compliqué de se protéger et de déjouer les pièges qui vous sont tendus en ligne. Dans ce livre, vous verrez qu’adopter quelques bons réflexes et comportements suffisent pour sécuriser votre voyage numérique. L’objectif de ce livre est de vous donner quelques clés afin que vous puissiez comprendre à quoi vous êtes confrontés et quels sont les quelques gestes et démarches simples qui vous protégeront efficacement. »