Sortie du livre : Le Délégué à la Protection des Données en action

février 2021 par Marc Jacob

Mathias Avocats est fier d’annoncer la publication à la Revue Banque de l’Essentiel intitulé « Le Délégué à la Protection des Données en action ». Cet Essentiel décrypte la fonction, les missions et les interactions au quotidien du Délégué à la protection des Données (Data Protection Officer – DPO).

Les autrices s’appuient sur des mises en situation, telles que : − Quels sont les marqueurs de l’indépendance du DPO ? − Comment les actions de sensibilisation peuvent-elles être déclinées en interne ? − Quels sont les moyens dont le DPO doit bénéficier ? − Comment le DPO peut-il diffuser les bonnes pratiques en matière de protection des données ? − Le DPO est-il légitime à auditer la conformité des traitements pour lesquels il a émis un avis ? − Est-ce au DPO de notifier une violation de données à l’autorité de contrôle ? − En cas de contrôle de la CNIL, quel est le rôle du DPO ? Plus d’une quinzaine de professionnels partagent leurs expériences, des conseils et montrent que le DPO est un atout majeur pour toute entité.

La préface est signée par Albine Vincent, Cheffe du service des délégués à la protection des données de la CNIL. Céline Bigoy, Documentaliste, chargée de veille au Service Information Documentation de la CNIL, livre quant à elle sa « Veille RGPD pour les DPO ».

La postface de cet Essentiel est pour sa part signée par Myriam Quéméner, Avocat général près la cour d’appel de Paris et Docteur en droit.

Garance Mathias et Aline Alfer ont co-écrit cet Essentiel avec Charlène Gabillat (DPO Adjointe du Groupe Saint-Gobain) et Amandine Kashani-Poor (DPO de l’AFD).