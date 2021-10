Sopra Steria lance sa nouvelle offre de cyber résilience

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Un double enjeu de temps et de confiance

Face à des attaques de plus en plus destructrices et susceptibles de mettre à l’arrêt un système d’information en quelques heures seulement, les organisations doivent immédiatement réagir. Elles doivent concentrer leurs efforts sur les processus critiques à redémarrer au plus vite, ceux qui ont le plus d’impact sur leurs activités voire sur leur pérennité.

Pour ce faire, les organisations doivent se préparer en amont et identifier non seulement ces processus critiques mais également le rôle de l’ensemble des acteurs de leurs filières. La collecte, l’analyse et le partage d’indicateurs de compromission au sein d’une même filière s’avèrent en effet primordiaux et permettent de gagner un temps précieux dans la protection de toute la chaîne de confiance.

Une solution clé en main de SI de repli

En tant que tiers de confiance et garant de la cyber résilience des organisations, Sopra Steria accompagne ses clients pour faire face aux enjeux de temps et de confiance lors d’une attaque. Le Groupe propose une approche de bout-en-bout pour :

Assurer une reprise sécurisée en quelques heures de la collaboration et de la communication, à la fois en interne et avec l’écosystème

Rétablir le système d’information avec une sécurité renforcée, en quelques jours à quelques semaines

Pérenniser le rétablissement post-incident via un plan de remédiation en quelques semaines à quelques mois, qui s’appuie sur les capacités globales de cybersécurité, d’infrastructures et d’applications de Sopra Steria.

Pour être déployable à l’échelle, cette approche doit s’appuyer sur un SI de repli dans le cloud et hautement sécurisé auprès d’un tiers de confiance, afin de redémarrer les services critiques.

Ce SI de repli de Sopra Steria est basé sur un socle d’architecture hautement sécurisé « by design » et conforme aux référentiels standards (NIST, ANSSI, CIS…). Il propose des services standards accessibles à travers un abonnement mensuel :

Des services de collaboration sécurisée : communication sécurisée avec notre partenaire Olvid, partage d’informations,

Des services de cybersécurité : Managed Detection and Response (MDR), conformité Technique CIS et services souverains d’analyse de malwares.

Pour une efficacité optimale, la démarche doit être anticipée et préparée en matière de gestion des identités, de classification des données et de géolocalisation.

L’offre de Sopra Steria a été conçue comme une solution clé en main, facilement déployable, pour permettre aux organisations de recentrer leurs équipes internes sur la mission de l’organisation et aux grands donneurs d’ordre de renforcer la cyber-résilience de leur écosystème et de leur supply chain.

Une communication sécurisée avec Olvid

Lors d’une cyberattaque, il est d’autant plus vital pour une organisation de maintenir des échanges sécurisés en interne et avec son écosystème de clients et de partenaires.

Pour offrir cette possibilité, Sopra Steria s’est associé à Olvid, la première messagerie française instantanée certifiée CSPN par l’ANSSI et triplement récompensée par le « Prix de l’Innovation », le « Prix du Public » lors des Assises 2020 et le « Prix du Jury » lors du FIC 2020.

Chiffrée de bout-en-bout via des protocoles cryptographiques, cette messagerie garantit la sécurité des données, messages, pièces jointes et appels, même en cas de piratage, permettant ainsi de maintenir les échanges de l’organisation.