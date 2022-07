Sopra Steria et OVHcloud étendent leur partenariat

juillet 2022 par Marc Jacob

Sopra Steria et OVHcloud s’associent pour développer de nouveaux outils open source. Sopra Steria et OVHcloud participent ainsi à l’industrialisation de l’intelligence artificielle (IA) et permettent l’accélération de la transformation des entreprises.

Alors que les besoins en exploitation de la data ainsi que de l’IA connaissent une croissance sans précédent dans tous les secteurs d’activités et que les solutions se multiplient dans tous les domaines, la mise à l‘échelle devient une priorité. Industrialiser les modèles et leur déploiement, au travers d’une solution open source européenne, pour les mettre à disposition du plus grand nombre, telle est l’ambition d’OVHcloud et de Sopra Steria.

En combinant l’offre d’IA d’OVHcloud avec les capacités d’industrialisation en IA de Sopra Steria, cette collaboration permet aux entreprises de déployer l’IA à l’échelle. Elle offre en effet une solution complète, allant de l’orchestration de l’entraînement des modèles à leur déploiement au travers d’une chaîne MLOps (Machine Learning Operations), dans un mode industriel et sécurisé.