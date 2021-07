Sopra Steria devient Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP)

juillet 2021 par Marc Jacob

Sopra Steria a obtenu le titre de Microsoft Azure Expert Managed Service Provider. C’est la reconnaissance de l’ensemble des services Azure proposés par le Groupe. Sopra Steria a la capacité de fournir les solutions métier, les infrastructures cloud et le conseil technique métier les plus pertinents pour accompagner les clients dans leur transformation numérique et gérer un cycle de vie complet d’engagement cloud client.

Azure Expert MSP renforce la collaboration de Sopra Steria avec Microsoft et confirme les compétences solides et l’expertise du Groupe qui sont nécessaires pour fournir des services cloud Azure de pointe à ses clients.

Azure Expert MSP est un programme conçu pour permettre aux clients et aux équipes de Microsoft de se connecter aux prestataires de services managés Azure les plus compétents pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, avec les objectifs suivants :

Faire découvrir aux clients les prestataires de services managés les plus pertinents et les plus compétents.

Identifier les compétences reconnues des partenaires et leur spécialisation dans les services Azure ainsi que leur expertise en gestion de services pour fournir des solutions business à leurs clients.

Différencier les MSP qui ont passé un audit rigoureux sur site de leurs capacités de gestion des services informatiques (à travers les collaborateurs, les processus et la technologie), et qui ont démontré leur capacité à fournir des services managés cohérents, reproductibles et de haute fidélité sur Azure.

Les services que propose Sopra Steria sont conçus de manière agile et orientés client. Ils associent conseil, migration et management pour faire évoluer le client d’un processus " Design, Build, Operate " à un cycle dynamique " Design, Optimize, Transform ". La priorité est de créer de la valeur pour l’utilisateur final grâce aux indicateurs de valeur métier, aux accords de niveau de service, à la résilience et à l’optimisation continue afin de générer des bénéfices pour les clients.

Délivrés par une société d’audit tierce indépendante, les partenaires Azure Expert MSP sont une catégorie très avancée de partenaires de services managés et doivent offrir des solutions reproductibles et hautement automatisées pour permettre et soutenir des mises en œuvre de Cloud à grande échelle.