Sopra Steria choisit Adequacy pour répondre aux exigences du RGPD

janvier 2020 par Marc Jacob

La complétude fonctionnelle et la facilité d’utilisation ont été des éléments déterminants dans le choix d’Adequacy par Sopra Steria, l’un des leaders européens de la transformation digitale.

« Dans le cadre de ses activités, Sopra Steria est amenée à traiter de nombreuses données à caractère personnel tant comme sous-traitant pour le compte de ses clients que comme responsable du traitement de ses données propres. Outre les qualités fonctionnelles et techniques d’Adequacy, nous avons été séduits par son ergonomie et particulièrement sensibles à sa gestion multi-entités et multi-langues », souligne Olivier Aoutin, DPO France chez Sopra Steria.

« La variété des activités de Sopra Steria confirme la complétude et la maturité d’Adequacy », souligne Christian des Lauriers, fondateur d’Infhotep. Avec plus de 5000 entités juridiques clientes, cette actualité vient conforter Adequacy comme acteur majeur sur le marché du management des données à caractère personnel.