Sopra Steria choisi par le consortium ecos comme partenaire en matière de cybersécurité

mai 2021 par Marc Jacob

Sopra Steria est membre du consortium ecos qui mène un important projet technologique pour les agences européennes eu-LISA et Frontex. La fourniture d’une infrastructure technologique destinée à soutenir les applications critiques des deux agences a été confiée à ecos, au terme d’une procédure d’appel d’offres ouverte. Le montant du contrat pour le consortium s’élève à 442 millions d’euros pour une durée maximale de six ans.

Ce contrat majeur couvre la mise à disposition de matériel et de logiciels, ainsi que la conception, le déploiement, les tests et le soutien de l’infrastructure informatique pour eu-LISA et Frontex. Les systèmes critiques exploités par eu-LISA et Frontex permettent aux agences de remplir leur mission qui porte sur la sécurité dans l’UE, la protection de ses frontières et la mise en œuvre des politiques d’asile et de migration.

eu-LISA a des objectifs très stratégiques pour les années à venir, non seulement pour se développer davantage en tant que contributeur et partenaire de l’UE dans la mise en œuvre des politiques appropriées dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, mais également pour étendre son rôle en tant que centre d’excellence et fournisseur de services informatiques. Conformément à cette stratégie, le consortium ecos apportera son soutien à eu-LISA en concevant et en fournissant une plateforme d’infrastructure qui offrira des services qui pourront être déployés dans tous les systèmes opérationnels essentiels.

Dans ce contexte, Sopra Steria sera notamment responsable des services de cybersécurité qui aideront les agences à améliorer en permanence la sécurité de leurs systèmes informatiques et à faire face aux nouvelles cybermenaces.

L’ambition d’ECOS est de relever les défis de l’autorité contractante (AC) en fournissant les principaux services de fourniture d’infrastructures dans le cadre de l’ingénierie transversale (TEF). Le succès de TEF dépend de l’exécution de chaque LOT individuel en pleine collaboration avec les autres parties prenantes du LOT et ECOS est le mieux placé pour faire fonctionner cette transformation. L’expérience approfondie de chacun des membres de notre consortium avec eu-LISA et Frontex apporte une valeur ajoutée significative pour un provisionnement d’infrastructure réussi.

eu-LISA est l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, une agence de l’UE créée pour fournir une solution à long terme pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, qui sont des instruments essentiels dans la mise en œuvre des politiques d’asile, de gestion des frontières et de migration de l’UE. L’Agence gère actuellement Eurodac, le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et le système d’information sur les visas (VIS). En outre, eu-LISA développe actuellement le système d’entrée/sortie (EES), le système européen d’information sur les voyages (ETIAS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires - ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN). Ces systèmes et les systèmes préexistants sont construits/adaptés pour assurer l’interopérabilité - un meilleur accès aux informations stockées dans les systèmes d’information de l’UE et la gestion de l’identité au niveau de l’UE.

Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, promeut, coordonne et développe la gestion des frontières européennes conformément à la charte des droits fondamentaux de l’UE et au concept de gestion intégrée des frontières.

Pour aider à identifier les schémas migratoires ainsi que les tendances des activités criminelles transfrontalières, Frontex analyse les données relatives à la situation aux frontières extérieures de l’UE et au-delà. Elle surveille la situation aux frontières et aide les autorités frontalières à partager les informations avec les États membres. L’agence effectue également des évaluations de la vulnérabilité afin de déterminer la capacité et l’état de préparation de chaque État membre face aux défis posés par ses frontières extérieures, notamment la pression migratoire.