Sopra Steria annonce la nomination de M. Cyril Malargé en tant que Directeur général

janvier 2022 par Marc Jacob

M. Paris a souhaité être déchargé, pour des raisons personnelles et familiales, de ses fonctions de Directeur général. Le conseil d’administration a désigné M. Malargé, qui pilote actuellement les opérations du Groupe en tant que Chief Operating Officer (COO), pour lui succéder à compter du 1er mars 2022. M. Paris continuera à accompagner Sopra Steria en tant que Conseiller du Président.

Docteur ès Sciences et major de la promotion 1995 de l’Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité, M. Malargé, 49 ans, a effectué un parcours exemplaire de près de vingt ans au sein de l’entreprise. Il a notamment occupé les fonctions de Directeur général du Pôle France et, depuis 18 mois, de COO du Groupe. Il est membre du Comité Exécutif depuis 2015. Sa nomination s’inscrit dans la poursuite de la stratégie qui a permis à Sopra Steria de s’imposer comme un des leaders de la Tech française et européenne.

Pierre Pasquier a déclaré : « Le Conseil d’administration et moi-même adressons nos vifs remerciements à Vincent Paris qui, depuis plus de trente ans et notamment dans les fonctions de Directeur général qu’il exerce depuis 2015, a contribué au succès et à la transformation de notre Groupe. Les premières estimations de rebond des résultats en 2021 le confirment. Je veux personnellement témoigner de ses grandes qualités professionnelles et humaines, reconnues par tous. Cyril Malargé, qui lui succède, bénéficie de notre entière confiance pour poursuivre le développement de Sopra Steria et l’adapter aux nouveaux enjeux. Avec l’équipe de management qui l’entoure, il pourra compter sur l’engagement du Conseil d’administration à ses côtés ».

Vincent Paris a déclaré : « Je tiens à remercier profondément Pierre Pasquier pour la confiance et l’appui constructif et exigeant qu’il m’a constamment accordés. Je suis fier d’avoir pu contribuer dans mes différentes fonctions au développement de Sopra Steria, au service duquel je reste engagé. Je suis heureux de transmettre le flambeau à Cyril Malargé dont j’ai, depuis de nombreuses années, pu personnellement apprécier les talents et qui saura, avec l’équipe de management, faire franchir de nouvelles étapes à notre Groupe ».

Cyril Malargé a déclaré : « Je mesure l’honneur que me font M. Pasquier et le Conseil d’administration en me nommant à la direction générale du Groupe et je les remercie pour la confiance qu’ils me font. Je tiens à rendre hommage à Vincent Paris pour son apport déterminant au développement de Sopra Steria. Forts du soutien du Conseil d’administration, le Comité exécutif, l’ensemble des collaborateurs et moi-même sommes pleinement mobilisés pour continuer à apporter le meilleur service à nos clients et poursuivre la stratégie du Groupe afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

Les résultats détaillés de l’exercice 2021 seront publiés comme prévu le 24 février 2022 et présentés par MM. Paris, Malargé et du Vignaux, CFO du Groupe. Les estimations1 actuelles confirment le net rebond de la performance opérationnelle en 2021 avec des objectifs annuels largement atteints. La croissance organique du chiffre d’affaires est estimée entre 6,3 % et 6,4 % (guidance précédente « supérieure ou égale à 6 % »). Le taux de marge opérationnelle d’activité est estimé en augmentation de plus d’un point à 8,1 % (guidance précédente « entre 7,7 % et 8,0 % »). La performance cash est attendue très solide avec un flux net de trésorerie opérationnelle supérieur à 250 M€ (guidance précédente « entre 150 M€ et 200 M€ »).