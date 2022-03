Sopra Steria a obtenu la spécialisation avancée Kubernetes sur Microsoft Azure

mars 2022 par Marc Jacob

Sopra Steria annonce avoir obtenu la spécialisation avancée Kubernetes sur Microsoft Azure. Cette spécialisation valide les connaissances approfondies, la solide expérience et l’expertise éprouvée de Sopra Steria en matière de déploiement et de gestion des charges de travail de production dans le cloud au moyen de conteneurs et de gestion des environnements Kubernetes hébergés sur Microsoft Azure.

Seuls les partenaires qui satisfont à des critères stricts en matière de satisfaction client et de compétence des équipes, ainsi qu’à un audit tiers de leurs pratiques de déploiement et de gestion des charges de travail en conteneurs, peuvent obtenir la spécialisation avancée Kubernetes sur Azure. Plus de 75 % des organisations mondiales devraient exécuter des applications conteneurisées en production d’ici 2022. Cette tendance génère une forte demande du marché et des attentes envers les partenaires ayant des compétences avancées pour migrer et conteneuriser les charges de travail vers le Cloud, ou capables d’accompagner le développement d’applications cloud-natives en utilisant les technologies de conteneurs, les modèles DevOps, et une approche microservices.

Les équipes du Sopra Steria Digital & Cloud Center of Excellence accompagnent les entreprises et les organisations dans toutes les étapes de leur transformation vers le Cloud. En effet, l’adoption de telles approches cloud-natives nécessite de repenser les relations entre les métiers et l’IT et de maîtriser de nouvelles technologies complexes à exploiter. Pour relever ces défis, Sopra Steria propose une gamme modulaire de services, la Digital Innovation Factory, permettant aux entreprises d’accompagner pleinement leurs changements relatifs à la gouvernance, l’innovation, les ressources humaines, les processus, les technologies et les opérations.