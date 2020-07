Sopra Steria Next lance son Exploratoire et le premier baromètre sur la résilience en sortie de crise

juillet 2020 par Marc Jacob

Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale de Sopra Steria, lance « L’Exploratoire », le do tank qui place l’éthique numérique au cœur de l’action. Pour marquer son lancement, L’Exploratoire Sopra Steria Next s’est associé à Viavoice et aux Echos pour interroger les dirigeants de plus de 400 entreprises sur leur confiance dans la reprise économique et leur analyse des leviers de sortie de crise.

Cette enquête publiée aujourd’hui en exclusivité dans Les Echos fait émerger la résilience comme la première des priorités des dirigeants dans le contexte post covid-19. Pour accroître leur capacité de résilience, ils identifient deux leviers majeurs : la confiance des clients, citée par 61% des répondants, et l’engagement et la motivation de leurs collaborateurs, citée par 46% d’entre eux – et même 71% des dirigeants des entreprises de plus de 1000 salariés.

En ligne avec ces tendances de fond, L’Exploratoire Sopra Steria Next est lancé aujourd’hui. « Son ambition, comme l’expose Jean-Claude Lamoureux, Directeur exécutif de Sopra Steria Next, est d’offrir une plateforme de dialogue et de co-construction à tous les acteurs désireux de progresser dans la voie d’un numérique éthique, au service de la confiance des clients et des collaborateurs. Ces enjeux sont de puissants leviers de compétitivité et de résilience. Il faut les envisager de la façon la plus concrète possible pour les mettre en action. C’est la condition pour que l’éthique s’incarne réellement dans les pratiques de nos organisations. »

Pour faire émerger ces solutions concrètes, L’Exploratoire Sopra Steria Next se donne trois objectifs :

1. Penser globalement les enjeux d’éthique, de confiance et de responsabilité d’entreprise pour mieux appréhender la complexité des transformations à conduire.

2. Dédier à ces réflexions un espace unique et référent, dans une logique de partage, de dialogue et de coopération.

3. Promouvoir le partage d’expérience et l’expérimentation afin d’inciter à la mise en action des solutions que l’exploratoire fait émerger.

L’Exploratoire conduit ces travaux avec les experts de Sopra Steria Next et ses partenaires : clients du Groupe, cercles professionnels, institutions et fondations impliqués par ces questions.