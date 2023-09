Sophos prend en charge la transition vers les environnements hybrides avec une nouvelle génération de points d’accès Wi-Fi 6 managés à distance

septembre 2023 par Marc Jacob

Les modèles Sophos AP6 – AP6 420E, AP6 840, AP6 840E ainsi que l’AP6 420X pour une utilisation en extérieur – intègrent au moins une interface 2,5 Gigabit pour accélérer la connectivité LAN. En y associant les switchs multi-Gigabit de Sophos, également dotés d’Ethernet 2,5 Gigabit, les entreprises pourront bénéficier de débits plus rapides sur l’ensemble de leur réseau. Les AP6 420E et 840E, qui prennent en charge le Wi-Fi 6E, leur permettent en outre d’exploiter la bande des 6 GHz, un nouvel espace moins encombré offrant des performances supérieures pour les équipements les plus récents.

Les points d’accès Sophos peuvent être gérés à distance, dans le cloud, sur la plateforme Sophos Central aux côtés d’une gamme de solutions plus étendue que ce que propose tout autre fournisseur. Les partenaires de Sophos peuvent ainsi superviser toutes les installations clients, répondre aux alertes ou encore effectuer le suivi des licences et des prochaines dates de renouvellement via une interface unique et intuitive. Enfin, une interface sur site permet aux administrateurs de paramétrer le point d’accès.

Disponibilité

Les modèles Sophos AP6 Series sont disponibles dès à présent, exclusivement via le réseau mondial de partenaires et de MSP de Sophos.