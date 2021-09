Sophos fait d’AgoraVita son partenaire Platinum exclusif pour la région Occitanie

septembre 2021 par Marc Jacob

Sophos annonce qu’AgoraVita, Entreprise de Services du Numérique, devient partenaire Platinum exclusif pour la région Occitanie. Le niveau de partenariat Platinum Partner Sophos est le plus haut niveau de certification et récompense les partenaires qui se distinguent notamment par leurs compétences et leur capacité à promouvoir les produits Sophos avec le suivi des cursus de certifications commerciales et techniques de Sophos.

Dans le cadre de son pôle d’activité « Infrastructure et Services » dédié à la gestion du SI, AgoraVita a fait le choix de Sophos il y a plus de 10 ans comme partenaire exclusif en matière de cybersécurité pour répondre à l’ensemble des besoins de ses clients. AgoraVita compte aujourd’hui 300 clients en France qui vont de la TPE à la grande entreprise (entre 10 et 500 postes), répartis dans l’ensemble des secteurs d’activités.

La demande pour des solutions de cybersécurité est de plus en plus importante chez les clients d’AgoraVita, celle-ci pouvant atteindre jusqu’à environ 30% des investissements en matière d’infrastructure, et ce dans un contexte de crise et de télétravail généralisé.

Sophos Central, la console unifiée de Sophos, est le produit le plus déployé chez les clients de l’ESN puisqu’il apporte simplicité et agilité dans la gestion de la sécurité, couvrant à la fois les postes, les réseaux et Internet, sans oublier la formation continue des collaborateurs et l’identification des menaces.

AgoraVita connaît aujourd’hui une croissance organique et s’adresse désormais à des clients à l’échelle nationale. Du fait de sa notoriété et de ses solutions innovantes, Sophos est en mesure d’accompagner l’ESN dans cette évolution, renforçant ainsi ce partenariat étroit de longue date. « Sophos est le partenaire idéal qui s’inscrit complètement dans notre projet de croissance. » précise Elian Volff.

Acteur majeur des services numériques en Occitanie depuis plus de 20 ans et engagé dans une dynamique nationale, AgoraVita est implanté à Toulouse, Montpellier et Paris. Nos clients PME et ETI sont présents dans tous les secteurs d’activités. Ils nous confient leur système d’information à 360°. Ainsi, AgoraVita Bleu, pôle « Infrastructure et Services », déploie son expertise du poste client jusqu’à l’infrastructure on premise comme hébergée, avec des atouts majeurs en cybersécurité, infrastructure et serveurs. AgoraVita Vert, pôle « Solutions logicielles », accompagne la digitalisation des process et la valorisation des données (BI). Et AgoraVita Rose, pôle « Communication digitale », monte des stratégies d’acquisition de trafic et développe des sites corporate ou e-commerce et des applications mobiles. Au global, AgoraVita réalisera un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros en 2021. Forts de nos 100 collaborateurs engagés dans une relation de confiance avec nos clients, nous restons fidèles à nos lignes fondatrices : l’écoute, la proximité et le sens du service.