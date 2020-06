Sophos dévoile la nouvelle version de sa solution Endpoint Detection and Response (EDR)

juin 2020 par Marc Jacob

Sophos dévoile la mise à jour de sa solution Endpoint Detection and Response (EDR), première solution conçue à la fois pour les analystes de sécurité et les administrateurs informatiques, disponible avec Sophos Intercept X Advanced et Intercept X Advanced for Server with EDR.

Les importantes évolutions et les nouvelles fonctionnalités de la solution permettent aux analystes de sécurité une identification et une neutralisation plus rapide et plus facile des menaces insidieuses tandis que les administrateurs informatiques peuvent désormais assurer de manière proactive le maintien de la sécurité des opérations informatiques afin de réduire les risques.

Comme le révèle l’étude Sophos State of Ransomware 2020, seules 17% des entreprises françaises victimes d’un ransomware déclarent avoir pu détecter et arrêter l’intrusion avant le chiffrement des fichiers. Les nouvelles fonctionnalités de Sophos EDR permettent aux équipes de sécurité et à l’IT de détecter les menaces et les violations de sécurité dont la découverte prendrait généralement plusieurs mois. Sophos EDR répond à cette difficulté, en réduisant radicalement le temps nécessaire pour détecter les signes d’une violation de sécurité.

Sophos EDR offre une visibilité exceptionnelle de l’ensemble du parc informatique de l’entreprise, permettant aux responsables de la sécurité et de l’informatique de répondre rapidement aux questions critiques en matière d’investigations sur les menaces (Threat Hunting) et d’opérations de sécurité informatique, et de réagir facilement.

Parmi les nouvelles fonctionnalités :

• Live Discover : contrairement aux autres solutions EDR, qui ne stockent les données que pendant une ou deux semaines, Sophos EDR offre 90 jours de rétention avec l’offre de base. Grâce aux requêtes SQL prêtes à l’emploi, les administrateurs peuvent répondre aux questions relatives au Threat Hunting et à l’IT, en s’appuyant sur une bibliothèque d’options prédéfinies et entièrement personnalisées par les utilisateurs. Ce moteur de requêtes flexible donne accès à des enregistrements d’activité parmi les plus granulaires et les plus détaillés, également enrichis de la technologie de Deep Learning de Sophos.

• Live Response : permet de répondre et d’accéder aux périphériques et aux serveurs à l’aide d’une interface de ligne de commande afin d’effectuer un examen approfondi des problèmes et de les résoudre, de facilement redémarrer les systèmes, d’installer et de désinstaller des logiciels, de mettre fin à des processus en cours, d’exécuter des scripts, de modifier des fichiers de configuration, d’exécuter des outils d’analyse, d’isoler des machines, etc.

Sophos EDR repose sur le réseau neuronal de Deep Learning de Sophos, entraîné sur des centaines de millions d’échantillons pour la recherche d’indicateurs de menaces. Les analystes de sécurité et les administrateurs informatiques bénéficient également d’un accès à la demande aux renseignements sur les menaces de SophosLabs, qui surveillent, décortiquent et analysent plus de 400 000 échantillons de malwares chaque jour. Disponible dès maintenant avec Sophos Intercept X Advanced et Intercept X Advanced for Server with EDR sans coût supplémentaire, Sophos EDR sera compatible avec Windows, MacOS et Linux. Les nouvelles fonctionnalités Live Discover et Live Response sont facilement gérées depuis le centre d’analyse des menaces de la plateforme cloud Sophos Central pour un partage en temps réel des informations avec toute la suite de solutions de cybersécurité Next-Gen de Sophos grâce à l’approche unique de sécurité synchronisée de Sophos. Sophos EDR est associé à Sophos Managed Threat Response (MTR), un service 100% managé de recherche, de détection et de réponse aux menaces, permettant aux entreprises de renforcer leurs capacités grâce à l’analyse humaine pour une approche encore plus avancée de la protection proactive de la sécurité.