Sophos annonce les séries Sophos Switch

janvier 2022 par Marc Jacob

Sophos dévoile les Sophos Switch Series, une gamme de switchs de niveau d’accès au réseau qui permettent de connecter, alimenter et contrôler l’accès des appareils aux réseaux locaux (LAN) d’entreprises. Cette nouvelle offre vient s’ajouter au portefeuille de produits d’accès sécurisé de Sophos, qui comprend déjà Sophos Firewall et Sophos Wireless.

Les switchs sont gérés à distance depuis la plateforme Sophos Central basée dans le Cloud. Cela permet aux partenaires de superviser toutes les installations des clients, de répondre à des alertes et d’assurer un suivi des licences et des dates de renouvellement imminentes via une interface intuitive unique.

Disponibilité

Les switchs à 8, 24 et 48 ports sont disponibles immédiatement à l’achat, exclusivement via le réseau mondial de partenaires et de fournisseurs de services managés (MSP) de Sophos. Ils sont particulièrement adaptés aux petites et moyennes entreprises, aux bureaux à distance ou à domicile, aux détaillants, aux succursales et à bien d’autres types d’utilisation