Sophos annonce la nomination de Kevin Isaac en tant que Vice-Président Senior pour les ventes de la zone EMEA

janvier 2021 par Marc Jacob

Sophos annonce une nouvelle nomination au sein de son équipe de dirigeants en charge des ventes. Kevin Isaac a récemment rejoint Sophos en tant que Senior Vice President of Sales pour la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA).

Basé au Royaume-Uni, Kevin Isaac apporte chez Sophos 25 ans d’expérience en tant que responsable des ventes en cybersécurité. Il dispose d’une grande expertise au sein de la zone EMEA et, plus récemment, a occupé le poste de Chief Revenue Officer chez Forcepoint. Il est réputé pour avoir su inspirer et mener des équipes très performantes et possède une expérience considérable dans les domaines de l’accroissement de l’activité, de l’excellence opérationnelle et des résultats d’une année sur l’autre.