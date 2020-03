Sophos annonce la finalisation de son acquisition par Thoma Bravo

mars 2020 par Marc Jacob

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Sophos vont recevoir 7,40 USD par action. Cette valeur par action représente un gain de 168 % par rapport à son cours initial lors de son introduction en bourse en juin 2015. Les actionnaires ont voté et approuvé cette transaction le 3 décembre 2019. Avec la finalisation de cette acquisition, les actions ordinaires de Sophos ont cessé d’être négociées à la Bourse de Londres.

Sophos collabore avec plus de 53 000 revendeurs et MSP (fournisseurs de services administrés) pour protéger plus de 420 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs contre les cybermenaces les plus avancées. Sa gamme complète de produits est facilement administrée via Sophos Central, une plateforme de gestion Cloud unifiée, à travers laquelle les solutions fonctionnent ensemble afin de partager en temps réel les informations et la réponse aux menaces, grâce à une approche innovante de sécurité synchronisée développée par Sophos.

Les services Sophos MTR (Managed Threat Response) mettent à disposition une équipe de sécurité supplémentaire 24h/24 et 7j/7 pour traquer, détecter et répondre aux menaces de manière entièrement administrée, en allant des postes de travail et des serveurs aux pare-feux.