Sophos : Les établissements de services financiers frappés par un ransomware supportent des coûts supérieurs à 2 millions de dollars pour s’en remettre

septembre 2021 par Sophos

Sophos annonce les résultats de son rapport consacré à l’état du ransomware dans les services financiers 2021. Celle-ci révèle que les établissements de services financiers de taille moyenne à travers le monde dépensent plus de 2 millions de dollars en moyenne pour se remettre d’une attaque de ransomware. Ce chiffre est supérieur à la moyenne générale (1,85 million), même si l’enquête indique également que le secteur financier fait partie des plus résilients face au ransomware. Près de deux tiers (62 %) des victimes interrogées dans ce secteur ont ainsi pu restaurer leurs données cryptées à partir de sauvegardes. L’étude porte sur l’étendue et l’impact des attaques de ransomware en 2020.