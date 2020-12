SonicWall remporte 6 prix dans le cadre des IT World Awards du Network Product Guide 2020

décembre 2020 par Marc Jacob

SonicWall a remporté le Grand Trophée pour avoir fait preuve d’excellence dans diverses catégories et a impressionné les juges par la qualité des présentations et du contenu. Cela s’est traduit par les dernières versions de SonicOSX 7 et la gamme variée de Firewalls sur lesquels il fonctionne, par les améliorations apportées à Network Security Manager (NSM) et enfin par la nouvelle technologie Capture Security appliance (CSa).

SonicOSX 7 a remporté l’Or pour son architecture révolutionnaire conçue pour permettre les fonctionnalités nécessaires aux entreprises modernes. Il s’agit notamment de la politique unifiée, qui combine les règles des couches trois à sept en une seule base de règles pour une configuration plus facile et plus intuitive, et de la prise en charge d’une véritable architecture multi-sites, permettant aux clients de fournir des ressources dédiées pour permettre la prise en charge de configurations uniques et de différentes versions de logiciels.

Les dernières fonctionnalités sont essentielles à la gamme de Firewall haut de gamme de nouvelle génération et contribuent à les distinguer sur le marché des Firewalls d’entreprise. La capacité de localisation multiple, ainsi que le rapport prix/performances, la densité de ports et la disponibilité de ports à 100 GbE sont quelques-unes des raisons pour lesquelles le nouveau Firewall NSsp 15700 a reçu la Médaille d’Or dans la catégorie des Firewalls de réseau d’entreprise. Les derniers lancements de produits en novembre comprenaient également la mise à niveau complète de la ligne TZ dans la génération 7, mais au moment de la soumission au guide des produits du réseau, seuls les nouveaux modèles de Firewall TZ570 et TZ670 pouvaient être évalués. Avec seulement deux modèles dans la gamme, la Médaille d’argent a tout de même été remportée pour les Firewalls. Il convient également de noter que le NSa 2700 faisait partie de la version de novembre et a également été publié après le concours. C’est le successeur naturel du NSa 2650 qui a été nommé "Meilleur UTM" au début de l’année 2020 par le magazine SC Awards. SonicWall fait donc le pari que le NSa 2700 remportera également de nombreux prix à l’avenir.

Pour compléter leurs Firewalls et aider à maintenir la conformité pour ceux qui ne peuvent pas utiliser Capture ATP, SonicWall a créé l’appareil CSa 1000 en utilisant le moteur RTDMI basé sur une analyse de la mémoire et l’a doté d’une interface utilisateur améliorée. Network Products Guide souligne les avantages que le CSa 1000 offre aux clients sensibles à la conformité et à ceux qui ont besoin d’outils supplémentaires de détection des menaces, et leur ont décerné la Médaille d’Or dans la catégorie matériel de sécurité pour leur technologie avancée de détection des menaces sur site.

À mesure que SonicWall introduisait des capacités plus importantes et plus robustes et davantage d’options de sécurité, les clients de Sonicwall ont commencé à exiger une meilleure gestion des Firewalls dans les grandes entreprises. SonicWall NSM 2.0 SaaS a été conçu pour mieux contrôler, gérer et surveiller des dizaines de milliers de dispositifs de sécurité réseau, notamment des Firewalls, des commutateurs gérés et des points d’accès wifi sécurisés, depuis n’importe quel endroit via une simple interface dans le Cloud. Network Product Guide a reconnu la capacité de SonicWall à gérer efficacement cet écosystème en lui décernant la Médaille de Bronze pour la sécurité des informations et la gestion des risques.