SonicWall enrichit sa gamme de pare-feux

mars 2021 par Marc Jacob

SonicWall annonce l’extension de son offre de protection contre les menaces avec le NSa 3700, une appliance de sécurité multi-gigabit conçue pour contrer les attaques ciblant les agences gouvernementales, les secteurs de l’éducation et de la distribution, et les grandes entreprises. La société annonce également une série de fonctionnalités nouvelles, dont une protection contre les menaces affectant les réseaux fermés, des outils d’analyse de nouvelle génération, une gestion améliorée de la sécurité native dans le cloud et une nouvelle version de son Gestionnaire de Réseau sans Fil (Wireless Network Manager).

Une nouvelle appliance haute performance pour protéger des secteurs lourdement ciblés

Fonctionnant sous SonicOS 7.0, le nouveau firewall SonicWall NSa 3700 intègre une interface utilisateur moderne, des contrôles de sécurité avancés, ainsi que des fonctions réseau et de management critiques pour accroître la visibilité et mieux défendre les organisations contre des attaques de plus en plus ciblées.

Avec le nouveau NSa 3700, les organisations profitent de la protection multi-gigabit et des performances dont elles ont besoin avec un coût total d’acquisition parmi les plus faibles dans sa catégorie. Capable de gérer 22.500 connexions par seconde, supportant jusqu’à 750.000 connexions DPI simultanées et jusqu’à 3000 tunnels VPN de site à site, le NSa 3700 offre une sécurité évolutive pour les environnements les plus étendus.

Comme indiqué dans le Rapport SonicWall 2021 sur les cybermenaces, le secteur des organisations gouvernementales a connu une augmentation de 21% des attaques par ransomware l’année dernière, devenant ainsi une des principales cibles des cyber criminels, alors que les environnements de travail se sont adaptés aux changements générés par la pandémie du COVID-19.

Grâce à la nouvelle version CSa 1.2, l’appliance primée SonicWall Capture Security (CSa) 1000 peut désormais être déployée sans qu’il soit nécessaire de se connecter à des ressources externes, ce qui est important pour les organisations exploitant des réseaux sous air-gap

Le CSa 1000 permet aux organismes publics et aux organisations soucieuses de conformité de déployer SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) et le service breveté Real-Time Deep Memory Inspection™ (RTDMI) sur site. Avec RTDMI, CSa 1000 découvre et arrête chaque jour des milliers d’échantillons de logiciels malveillants jusqu’alors invisibles.

La gamme de produits CSa est actuellement en phase finale de certification en conformité avec le Federal Information Processing Standard (FIPS-140-2), largement accepté par les gouvernements et les industries régulées à travers le monde.

Pour aider les entreprises à réduire les risques cachés au sein des réseaux, des applications et des utilisateurs, SonicWall Next-Generation Analytics 3.0 transforme et délivre des données sur les menaces provenant de son réseau mondial de plus de 1,1 million de capteurs sous la forme d’informations directement exploitables via un tableau de bord dédié.

Analytics 3.0 permet aux organisations d’identifier des comportements suspects et de trouver des menaces rapidement avec un temps de réponse 25% plus rapide. De nouvelles améliorations dans les Analytics lui permettent de profiter de l’élasticité du cloud pour s’étendre à la demande, fournissant de meilleurs temps de réponse et améliorant la fiabilité et la redondance.

SonicWall étend la gestion de la sécurité dans le cloud

Pour adhérer facilement aux standards de sécurité les plus récents, la gestion de la sécurité native dans le cloud de SonicWall a été améliorée pour apporter encore plus de visibilité et de contrôle. Avec la nouvelle version SonicWall Network Security Manager (NSM) 2.2, les administrateurs peuvent configurer les politiques de façon centralisée au niveau de chaque équipement ou modèle, facilitant ainsi la fourniture de contrôles sur les couches 3 à 7 via une seule règle pour chaque firewall.

NSM aide à simplifier la gestion des certificats sur l’ensemble de la population des firewalls et à fluidifier les retours en arrière. Il permet aussi aux utilisateurs de choisir leur méthode préférée d’authentification à deux facteurs (app ou email) pour recevoir leur code d’authentification.

Les réseaux ne cessent de se développer, de même que les besoins de consolidation, de réduction des coûts et de gestion simplifiée de la sécurité. SonicWall Wireless Network Manager (WNM) 3.5 unifie la visibilité et la gestion en incluant les switchs réseau SonicWall et les points d’accès sans fil SonicWave au sein d’une même solution.

Avec les switchs SonicWall désormais disponibles dans la hiérarchie réseau WNM, il est plus facile que jamais de contrôler et de gérer en toute sécurité à la fois les points d’accès et les switchs à partir d’une seule interface pour simplifier les processus et réduire les risques de mauvaise configuration.