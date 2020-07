Sondage ESG pour Trend Micro : Les entreprises plébiscitent les solutions de détection et de réponse à incidents

juillet 2020 par ESG pour Trend Micro

Un récent sondage, mené par ESG* pour le compte de Trend Micro, met en évidence la valeur des solutions de détection et de réponse à incidents pour optimiser la performance des entreprises. Ces dernières pourraient notamment réaliser de fortes réductions de coûts grâce à l’approche XDR, qui s’appuie sur des ensembles de données étendus provenant de points de protection plus nombreux (X).

Grâce à l’utilisation des données issues de l’ensemble des contrôles de sécurité (y compris ceux couvrant les Endpoints, la messagerie, les serveurs, les environnements Cloud et les réseaux), les entreprises interrogées ont en effet constaté une nette amélioration du temps de détection des menaces et une réaction plus efficace suite aux alertes de sécurité.

Toutefois, 85% affirment que la détection et la remédiation sont devenues plus difficiles à gérer - à la fois en raison d’un paysage de menaces plus sophistiqué et d’une pénurie d’experts hautement qualifiés, qui s’est accentuée au cours des deux dernières années.

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à des menaces sophistiquées capables de contourner une protection avancée. Cependant, la plupart des approches de détection et de remédiation actuelles sont cloisonnées, incomplètes et submergent les équipes de sécurité avec des alertes qui manquent souvent d’informations exploitables. Pour preuve : de nombreux professionnels reconnaissent être en mesure d’identifier des alertes critiques, mais dans l’incapacité d’identifier et de corriger la source du problème, faute de clarté et par manque d’informations contextuelles détaillées.

L’étude menée par ESG révèle que les organisations et les équipes informatiques surchargées ignorent en moyenne plus d’un tiers des alertes de sécurité (32%).

ESG a également constaté que les entreprises utilisant des techniques d’agrégation de données automatisées, telles que celles activées par Trend Micro avec son offre XDR, bénéficient de meilleurs résultats en matière de sécurité. Leur proportion à restaurer un système en quelques heures - contre quelques jours - est plus élevée que la moyenne : 83% vs 66%.

L’offre XDR de Trend Micro

Trend Micro XDR, accessible en mode Saas et en mode managé (Managed XDR) a été la première solution du marché à offrir une détection des menaces au-delà des Endpoints : collecte et analyse des données provenant de la messagerie, des Endpoints, des serveurs, des environnements Cloud et des réseaux, pour détecter et contrer les menaces plus efficacement. Avec les fonctionnalités XDR offertes par Trend Micro, les entreprises bénéficient d’une meilleure compréhension et d’une réponse plus rapide et plus précise aux incidents.

L’offre a récemment été nommée ‘leader’ dans sa catégorie par Forrester et a atteint le plus haut niveau en matière de détection initiale dans l’évaluation MITRE ATT&ACK.

*ESG Research Insights Report, Validating Trend Micro’s Approach and Enhancing GTM Intelligence, 2020, publication prévue en Août 2020.