Solocal achève sa migration vers plusieurs clouds publics grâce à Linkbynet

mars 2021 par Marc Jacob

La vague du digital a poussé de nombreuses entreprises à adhérer au cloud, qui favorise la réduction des coûts et l’optimisation de la performance. Solocal a ainsi mis en œuvre un grand plan de transformation vers le cloud public lui permettant de gagner en agilité, en fiabilité et en sécurité.

Avec 2,4 milliards de visites par an sur ses medias propriétaires (dont PagesJaunes) et 315 000 clients accompagnés chaque jour dans leur digitalisation grâce à des solutions digitales efficaces (présence relationnelle, sites internet, publicité en ligne), Solocal a souhaité moderniser son infrastructure en migrant une grande partie de son parc informatique vers deux clouds publics, Microsoft Azure et Google Cloud. Son système d’information était jusqu’alors constitué de serveurs OnPremise.

Linkbynet a conseillé Solocal tant sur le choix du fournisseur Cloud que sur la réalisation de la transformation : Microsoft Azure a été sélectionné pour le premier lot (applications & infrastructures) et Google Cloud Platform pour les deux autres (PagesJaunes Digital et Business Intelligence).

Pour mener à bien ce projet d’envergure, Solocal s’est appuyé sur des critères d’expérience, d’expertise, de flexibilité et de tarif qu’offre Linkbynet, faisant ainsi de ce cas client le témoignage d’une diversification réussie !

« En à peine 18 mois, Solocal achève avec succès sa transformation digitale vers le multi cloud impliquant dans nos équipes IT la mobilisation de 10 000 jours-homme pour accomplir cette prouesse technologique. Grâce à ce partenariat avec Linkbynet dans le cadre de notre projet Move To Cloud, Solocal prouve qu’une entreprise peut réaliser sa migration vers le cloud en quelques mois seulement, pour bénéficier d’infrastructures plus agiles et plus souples, et ainsi réussir sa transformation digitale. » déclare Arnaud Defrenne, CTO & CIO du Groupe Solocal

La migration vers le cloud public de Solocal leur permet désormais d’être autonome et d’assurer la disponibilité et la performance de leur service. Les délais de réponse des services aux clients se sont considérablement améliorés, tout comme le temps de réponse du traitement des données. Ce qui prenait parfois deux jours dans les centres de données est maintenant livré en deux heures !

« Ce partenariat est un vrai succès pour Linkbynet et pour Solocal. Une mission qui atteste une fois de plus notre expertise du multi-cloud et notre capacité à comprendre les besoins stratégiques et techniques de nos clients. Ce succès est aussi la démonstration de l’agilité et de la capacité d’innovation de Linkbynet. Un timing serré s’imposait pour mener à bien cette transformation digitale et nous sommes heureux d’avoir répondu présents à toutes les étapes de ce projet. » précise Stéphane Aisenberg, Co-Fondateur de Linkbynet

Pour faciliter la migration des applications de Solocal vers le cloud public, les équipes ont utilisé une démarche outillée permettant d’automatiser et d’industrialiser les opérations suivantes :

• Inventaire complet des applications

• Dépendances applicatives

• Définition de la solution cible et estimation des coûts

• Planning de migration

La solution proposée par Linkbynet offre de nombreux avantages :

• un hébergement en Europe respectant la RGPD et facturé à l’usage

• la sécurité notamment en termes de continuité de service et de processus

• une grande agilité grâce à l’industrialisation et aux méthodes DevOps

• une approche globale permettant une gestion fine des projets de transformation

L’utilisation des données fournies par la plateforme Cloudamize a permis aux experts Linkbynet d’organiser la migration vers le cloud public en définissant les lots applicatifs à migrer et leur priorisation.