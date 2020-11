Soldes et promotions de fin d’année : attention, danger !

novembre 2020 par Kaspersky

Depuis le début de l’année 2020, les chercheurs et solutions de protection de cybersécurité de Kaspersky, ont pu observer plus de 10 millions de tentatives d’attaque au moyen de malwares, ciblant les utilisateurs de plateformes de e-commerce.

Selon une récente étude menée par Kaspersky auprès des consommateurs européens, quatre répondants sur cinq (84 %) sont prêts à partager des informations personnelles avec les commerçants et marques pour obtenir des remises sur leurs achats. La recherche des opportunités les plus avantageuses financièrement, notamment dans le contexte économique actuel, fortement fragilisé par des pertes d’emploi pour beaucoup de consommateurs, n’a pas de limites. En effet, seul un tiers (33%) des répondants se détourneront d’un site web semblant illégitime.

Les consommateurs européens, et notamment français montrent un manque de vigilance et de connaissance sur les risques encourus lors de ces sessions d’achats en ligne :

• Seuls 28 % des répondants français déclarent savoir que les promotions très alléchantes de certains commerçants peuvent cacher des arnaques ;

• 15 % des répondants sont prêts à prendre plus de risques et à s’orienter vers des sites non vérifiés afin d’obtenir des réductions intéressantes ;

• Moins d’1 consommateur sur 5 en France (17 %) déclare qu’il n’effectuera ses achats qu’auprès de grandes enseignes pour éviter les risques de sécurité. Afin de pouvoir profiter de séances shopping en toute sécurité, les chercheurs de Kaspersky recommandent aux consommateurs de :

• Faire leurs achats auprès de boutiques en ligne officielles et vérifiées.

• Utiliser la barre de navigation du navigateur afin de vérifier l’authenticité et la sécurité du site.

• Effectuer ses achats en utilisant des méthodes de paiement sécurisées (carte de crédit, solutions de paiement virtuelles de type Paypal, etc).

• Être attentif aux réductions et aux mails et messages d’alerte sur les promotions en vérifiant l’expéditeur et la légitimité des liens web mentionnés.

• Mettre à jour régulièrement ses appareils électroniques (ordinateur, smartphone et tablettes…) et les protéger avec une solution de sécurité des mouvements sur Internet reconnue, dotée par exemple de technologies anti-phishing telle que Kaspersky Total Security.

• Gérer ses mots de passe et éviter le réemploi du même mot de passe pour différents sites.