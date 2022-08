SolarWinds reconnu comme leader en observabilité des réseaux et du cloud dans les rapports GigaOm Radar

août 2022 par Marc Jacob

SolarWinds annonce que sa plate-forme Observability a été mise à l’honneur dans les derniers rapports GigaOm® Radar. Sa solution Hybrid Cloud Observability, qui fournit une vue unifiée des environnements distribués et hybrides actuels, et d’autres produits Observability ont été reconnus comme améliorant la visibilité, l’intelligence et la productivité des entreprises.

SolarWinds a été nommé leader ultra-performant dans le rapport Network Observability 2022 de GigaOm Radar, ainsi que leader avec l’évolution la plus rapide dans le rapport 2022 de GigaOm Radar sur les solutions d’observabilité cloud. Les deux rapports GigaOm évaluent les fournisseurs de solutions sur la base des fonctions techniques, de la stratégie produits, de l’innovation et de la capacité d’exécution. GigaOm est un cabinet d’analyse de premier plan dont les rapports Radar fournissent des approches prospectives des solutions technologiques qui se basent sur les fonctions techniques et les ensembles de fonctionnalités.

La nouvelle plate-forme SolarWinds® Hybrid Cloud Observability intègre les meilleurs produits de l’entreprise dans une solution de pile complète qui permet de détecter les anomalies de productivité et de sécurité, d’identifier les problèmes et d’entreprendre des actions correctives automatisées. Hybrid Cloud Observability permet aux professionnels des technologies de surveiller les infrastructures sur un seul écran, fournissant des renseignements exploitables qui accélèrent la résolution des problèmes et favorisent la gestion proactive.

Outre le lancement de Hybrid Cloud Observability, SolarWinds a également dévoilé une version anticipée de son offre SaaS intégrée, conçue pour aider ses clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’acteurs du secteur public, à automatiser, observer, visualiser et résoudre les problèmes encore plus efficacement, pour ainsi améliorer la productivité et réduire les coûts.

Les rapports GigaOm Radar ont mis en avant plusieurs produits SolarWinds, dont Virtualization Manager, Server & Application Monitor et Server Configuration Monitor.