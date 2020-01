SolarWinds lance SolarWinds Backup for Office 365

janvier 2020 par Marc Jacob

Backup for Office 365 sauvegarde et permet de restaurer les données Exchange™, OneDrive® et SharePoint® à partir du tableau de bord Web également utilisé pour protéger les serveurs, les stations de travail et les documents essentiels de l’entreprise. Pour réduire l’impact potentiel des attaques externes ou des erreurs des utilisateurs en interne, les prestataires de services gérés doivent de plus en plus s’équiper d’outils efficaces et abordables. Alors que le nombre d’entreprises qui utilisent des applications SaaS et transfèrent leurs ressources dans le Cloud ne cesse de croître, elles doivent impérativement assurer la rétention et la récupération des données essentielles pour pouvoir démontrer qu’elles se conforment aux réglementations.

Les utilisateurs de Backup for Office 365 peuvent gagner du temps, autrefois consacré aux tâches administratives, en gérant les sauvegardes d’Office 365 en même temps que les sauvegardes des serveurs et des stations de travail, conserver des copies récupérables des données Exchange pendant sept ans et archiver les données OneDrive et SharePoint pendant une année. La solution inclut le stockage des sauvegardes dans le Cloud privé de SolarWinds avec plus de 30 datacenters dans le monde entier qui satisfont aux exigences locales applicables aux données.