SolarWinds lance “Automation Cookbook”

novembre 2020 par Marc Jacob

Régulièrement complétée, la bibliothèque Automation Cookbook de SolarWinds MSP compte aujourd’hui plus de 380 scripts personnalisés. En ayant recours à ces scripts d’automatisation, les MSP peuvent exécuter des tâches essentielles (mise à jour des systèmes d’exploitation, installation de correctifs, intégration de produits...) de façon rapide et efficace, sans interrompre leur travail quotidien de supervision des environnements informatiques de leurs clients. Ils évitent de retomber dans les tâches répétitives, puisque les scripts leur offrent le moyen d’optimiser la fourniture de leurs services. L’un des scripts les plus recherchés, récemment ajouté dans la bibliothèque Automation Cookbook, porte sur la supervision des appareils Cisco® Meraki®. Annoncé en septembre, il permet aux MSP de gérer plus efficacement les nombreux périphériques sous leur responsabilité à partir d’une seule interface. Les partenaires qui utilisent les plateformes SolarWinds® RMM ou N-central® peuvent facilement accéder aux scripts et les télécharger, les importer dans leurs environnements de supervision et de gestion et commencer à en tirer parti presque immédiatement.