SolarWinds étend ses solutions de surveillance des performances des bases de données au catalogue Microsoft Azure

février 2022 par Marc Jacob

SolarWinds annonce que ses produits de surveillance des performances des bases de données (SolarWinds® Database Performance Analyzer (DPA), SolarWinds SQL Sentry® et SolarWinds Database Insights for SQL Server®) sont maintenant disponibles en tant que solutions entièrement transactionnelles sur la place de marché Microsoft® Azure®, boutique en ligne proposant des applications et services à utiliser sur Azure. Les entreprises peuvent maintenant payer leurs contrats de licence pour les produits de gestion des performances des bases de données SolarWinds avec leurs avantages de l’engagement Azure dans le cadre du programme MACC (Microsoft Azure Consumption Commitment).

Les entreprises qui profitent de cette offre peuvent simplifier l’achat, le déploiement, la gestion et le renouvellement des produits de bases de données SolarWinds, et ainsi recevoir les données détaillées de performance et d’environnement dont les équipes ont besoin pour optimiser les performances de Microsoft SQL Server et d’autres plates-formes de bases de données de premier plan exécutées sur site, dans le cloud ou dans les environnements hybrides.

Portefeuille de gestion des performances des bases de données SolarWinds

Les solutions de gestion des performances des bases de données SolarWinds fournissent des recommandations intelligentes basées sur les meilleures pratiques pour un dépannage rapide permettant d’accélérer la livraison des données tout en contrôlant les coûts. Les solutions multiplateformes aident les spécialistes des données à gérer les complexités et leur offrent la visibilité requise pour optimiser les performances des bases de données de façon proactive. De plus, elles permettent également d’atténuer le risque d’interruption des activités où que les bases de données soient exécutées.

Les produits de gestion des performances des bases de données SolarWinds disponibles via le programme MACC comprennent :

• Database Performance Analyzer—Un logiciel de gestion des bases de données conçu pour le suivi, l’analyse et l’optimisation des performances, avec la prise en charge de diverses plates-formes de bases de données.

• SQL Sentry—Surveillance des performances des bases de données de Microsoft Data Platform, avec analyse rapide de la cause première et visibilité sur le patrimoine numérique de Microsoft.

• Database Insights for SQL Server—Une solution comprenant à la fois DPA et SQL Sentry. Elle offre une large couverture avec des mesures système et base de données détaillées pour les services Microsoft associés à la base de données SQL Server et d’autres plates-formes de bases de données de premier plan, afin de permettre de résoudre et d’optimiser les questions de performance dans les environnements les plus étendus.

Le catalogue de solutions Azure est un marché en ligne pour l’achat et la vente de solutions de cloud certifiées pour l’exécution sur Azure. La place de marché Azure aide à connecter les entreprises à la recherche de solutions novatrices dans le cloud avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à l’utilisation.