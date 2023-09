SolarWinds dévoile les améliorations apportées au programme des partenaires de distribution

septembre 2023 par Marc Jacob

SolarWinds annonce les mises à jour apportées à son programme Transform Partner Program, conçu pour accélérer la croissance et accroître les revenus des partenaires. Ces mises à jour comprennent des avantages plus intéressants, une nouvelle approche de commercialisation, de nouvelles sources de revenus, des places de marché cloud, et bien plus.

SolarWinds a lancé son programme Transform Partner Program l’année dernière pour permettre aux principaux partenaires dans le secteur des technologies de mieux soutenir leurs clients durant leur transformation numérique et dans le cadre de leurs initiatives d’innovation. Après le succès qu’a remporté le programme, SolarWinds recherche d’autres moyens de mieux soutenir ses partenaires. L’entreprise permet aux partenaires d’accéder plus facilement à des niveaux supérieurs, à de nouvelles opportunités de revenus et à de nouveaux avantages. Le programme propose également des opportunités supplémentaires aux partenaires, lesquels peuvent atteindre leurs objectifs avec davantage de flexibilité, mais également des options de spécialisation et des avantages pour les produits liés aux bases de données et à la gestion des services informatiques (ITSM).

Le programme SolarWinds Transform Partner Program est source d’opportunités accrues de croissance partagée, car il facilite la tâche des partenaires qui offrent à leurs clients des solutions technologiques SolarWinds exceptionnelles, y compris des fonctions complètes d’observabilité sur la pile entière alimentées par l’AIOps, de gestion des services et des bases de données, de sécurité et d’automatisation.

Avec plus de 300 000 clients, dont 96 % qui font partie du classement Fortune 500®, SolarWinds offre immanquablement des solutions alimentées par l’IA simples et sécurisées. Le programme SolarWinds Transform Partner Program permet aux partenaires d’exploiter les offres SolarWinds pour accélérer la transformation numérique de leurs clients, en optimisant l’efficacité opérationnelle et les performances et en renforçant leur infrastructure informatique globale.