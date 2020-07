SolarWinds annonce sa collaboration avec Microsoft afin d’améliorer les capacités de supervision et de gestion des MSP

juillet 2020 par Marc Jacob

Alors que de plus en plus d’entreprises instaurent le télétravail sur le long terme et qu’un plus grand nombre d’appareils est confié aux fournisseurs de services gérés (MSP), le recours à une seule interface pour visualiser tous les appareils est plus important que jamais. Les nouvelles fonctionnalités, dont la mise en œuvre est prévue plus tard cette année, permettront aux partenaires qui déploient des plans d’abonnement tels que Microsoft 365 Business Premium de détecter et de superviser les appareils gérés par Intune à partir des tableaux de bord N-central ou RMM. L’ensemble des appareils clients pourra être géré au même endroit, avec les mêmes politiques de configuration et d’alertes, ce qui permettra de renforcer la protection des données, d’améliorer l’efficacité de la supervision et de l’administration.

Les MSP auront également la possibilité de recevoir des notifications et des alertes pour tous les appareils, puis de transmettre ces alertes à leur solution d’automatisation des services professionnels (PSA) pour une gestion simplifiée de leurs clients, à grande échelle.

« Près de 90 % des postes de travail gérés par nos partenaires sont équipés d’un système d’exploitation Microsoft et de la suite bureautique Microsoft 365. La possibilité de superviser et de maintenir les appareils gérés sous Microsoft Intune à partir du tableau de bord principal de N-central ou RMM offrira un gain de productivité énorme et permettra à nos partenaires de fournir un service et une protection plus complets aux nombreux appareils qu’ils suivent », déclare Mav Turner, Group Vice President, Product Management, SolarWinds MSP.

« En ces temps difficiles, les petites et moyennes entreprises doivent plus que jamais permettre à leurs employés de travailler où qu’ils soient, sur n’importe quel appareil, en toute sécurité. Microsoft 365 intègre les applications Office et des outils collaboratifs tels que Microsoft Teams avec des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion des appareils. Nous avons travaillé en collaboration avec SolarWinds, chef de file des solutions logicielles pour MSP, afin de permettre aux fournisseurs de services gérés de protéger les données et les appareils plus facilement à l’aide des services de sécurité et de gestion de Microsoft 365 » affirme Nathalie Irvine, General Manager, Microsoft 365.