septembre 2023 par Marc Jacob

SolarWinds annonce le lancement de nouvelles solutions de gestion des services et d’observabilité des bases de données conçues pour aider les entreprises à atteindre un niveau opérationnel optimal, à obtenir de meilleurs résultats commerciaux et à accélérer l’innovation dans l’entreprise.

Annoncées au sommet virtuel SolarWinds Day, la nouvelle solution de gestion des services d’entreprise (ESM) et la nouvelle version de SQL Sentry® s’inscrivent dans la stratégie de transformation de l’entreprise visant à unifier de manière unique l’observabilité et la gestion des services. Depuis bientôt 25 ans, SolarWinds est un leader dans le domaine des logiciels d’entreprise et fournit aux clients les outils dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leurs initiatives d’innovation numérique et améliorer leur productivité au sein d’environnements informatiques complexes. Grâce à une large clientèle parmi les équipes ITOps, DevOps, SecOps, AIPOps et CloudOps, SolarWinds a profité de la réussite des initiatives de transformation pour développer ses activités, diversifier son portefeuille de produits composé de solutions basées sur l’IA, et améliorer sa stratégie de mise sur le marché.

Gestion des services d’entreprise : centres de services ne se limitant pas au service informatique

La nouvelle solution de gestion des services d’entreprise (ESM) de SolarWinds® étend la valeur de la gestion des services au-delà des équipes informatiques pour améliorer la gestion, l’efficacité, les interactions et l’expérience utilisateur de chaque service de l’entreprise.

SolarWinds ESM fournit une solution performante aux clients qui dépendent actuellement d’outils déconnectés et disparates dans plusieurs services pour gérer les demandes entrantes et les flux de travail, créant des silos qui ralentissent les temps de réponse et compliquent davantage la pile technologique de l’entreprise. SolarWinds ESM permet aux services RH, juridique, marketing, de gestion des installations, et à d’autres, de créer des environnements dédiés de gestion des services avec leurs propres systèmes de tickets, bases de connaissances, portails de services et catalogues de demandes.

Cette vue unique des demandes de service et de gestion des problèmes permet à chaque service, informatique ou non, de mieux définir et gérer les demandes entrantes, les portails de services et les ordres de travail internes pour améliorer l’expérience des employés et permettre à l’ensemble de l’entreprise de se concentrer sur la génération d’un maximum de valeur pour les parties prenantes internes et externes.

SQL Sentry 2023.3 : surveillance et alertes améliorées pour les administrateurs de base de données

En outre, SolarWinds a annoncé une nouvelle version de sa solution complète de surveillance des performances des bases de données et de DataOps,SQL Sentry. Grâce à un portail web amélioré, à l’introduction des statistiques d’attente au niveau des requêtes et à un nouveau tableau de bord de l’aperçu de l’intégrité des environnements (EHO), SQL Sentry 2023.3 permet aux entreprises d’identifier et d’empêcher plus facilement que jamais les problèmes de performance des bases de données.

Dans les environnements multiclouds hybrides et complexes, les problèmes de performance des bases de données peuvent rapidement entraîner des goulots d’étranglement coûteux et de graves pannes. SQL Sentry propose une expérience de surveillance améliorée, ainsi que des données historiques et en temps réel, ce qui permet aux professionnels des bases de données d’identifier, de résoudre et d’empêcher des problèmes plus rapidement et facilement.

Grâce à l’acquisition de SentryOne en octobre 2020, SolarWinds a ajouté SQL Sentry à sa suite de solutions performantes de gestion de bases de données. SolarWinds a continué à investir dans ses solutions d’observabilité des bases de données, notamment Database Performance Analyzer (DPA) et Database Performance Monitor (DPM), afin d’aider les clients à adopter une attitude proactive pour éviter les pannes, identifier les problèmes à la racine et tirer le meilleur parti de leurs bases de données avec le moins de risques possible.