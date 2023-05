SolarWinds ajoute des fonctionnalités d’IA aux solutions de gestion des services informatiques

mai 2023 par Marc Jacob

Les nouvelles fonctions de SolarWinds® Service Desk visent à limiter le volume de tickets en permettant aux utilisateurs de résoudre des problèmes mineurs afin que les informaticiens puissent se concentrer sur les problèmes complexes nécessitant leur expertise. L’agent virtuel d’IA de Service Desk peut répondre aux questions de l’utilisateur et l’aider durant le processus de dépannage. En apprenant constamment durant ses interactions avec les utilisateurs, l’agent virtuel s’adapte au fil du temps pour leur fournir les informations les plus utiles et pertinentes possibles afin de faciliter le dépannage, selon les besoins spécifiques de chaque client.

La solution SolarWinds Service Desk cloud native est très appréciée dans le secteur. Les utilisateurs et agents la trouvent conviviale, efficace et rapide à rentabiliser. Grâce au routage automatisé des tickets, aux suggestions intelligentes alimentées par l’IA et au nouvel agent virtuel de Service Desk, les agents peuvent dispenser des services au sein de l’entreprise, et ce, de manière efficace. Les clients peuvent également améliorer et personnaliser Service Desk en l’intégrant à plus de 200 applications cloud populaires.

Les solutions SolarWinds sont le fruit de la relation étroite qu’entretient l’entreprise avec les professionnels des technologies. L’entreprise a sollicité directement ses clients via THWACK®, sa communauté de plus de 180 000 utilisateurs, pour développer et tester les nouvelles fonctionnalités d’IA et s’assurer qu’elles facilitent la tâche des professionnels de l’informatique dans l’exercice de leur fonction. Une enquête récente menée auprès des clients de SolarWinds a révélé que les fonctionnalités d’IA de Service Desk permettaient aux équipes informatiques de réduire de 24 % la durée de résolution des tickets et d’économiser en moyenne 23 heures de travail par semaine. Les utilisateurs de Service Desk qui ont été interrogés ont également signalé une réduction moyenne de 21 % des temps d’arrêt et une augmentation moyenne d’environ 24 % du respect des contrats SLA.

Les équipes peuvent personnaliser SolarWinds Service Desk pour offrir un système de gestion des tickets efficace et intelligent, ainsi que des flux de travail de demande de service à des groupes de l’entreprise ne faisant pas partie du service informatique. Cela permet aux collaborateurs dans les départements des ressources humaines, juridique, financier, des ventes, marketing et autres, d’être plus réactifs et d’améliorer leur processus de prestation de services. La gestion des demandes des employés via un système unique, ainsi que l’automatisation des flux de travail permet à ces départements de fournir à leurs collègues des services améliorés, et ce, plus rapidement. Dans le courant de l’année, SolarWinds prévoit de lancer une nouvelle solution ESM de gestion de services d’entreprise conçue pour permettre à plusieurs départements dans une entreprise de bénéficier de leur propre portail de services, d’un système de gestion des tickets et d’un catalogue de services au sein d’une plate-forme unique. Cela facilitera les flux de travail entre les départements, tout en garantissant la séparation nécessaire des données des divers départements.

Les nouvelles mises à niveau d’ITSM alimentées par l’IA représentent les dernières améliorations majeures apportées aux solutions par SolarWinds. L’année dernière, SolarWinds a commercialisé des solutions d’observabilité cloud et hybrides, ainsi qu’un nouveau programme pour les partenaires. En investissant dans la plate-forme SolarWinds alimentée par l’IA, l’entreprise fusionne l’observabilité et la gestion des services pour proposer immanquablement des solutions simples et sécurisées aux professionnels des équipes d’IT Ops, de DevOps, de SecOps et de CloudOps.