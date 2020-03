SolarWinds, accorde gratuitement, pendant 90 jours, une licence SolarWinds® Take Control Plus

mars 2020 par Marc Jacob

SolarWinds MSP s’efforce d’accompagner ses partenaires en les aidant à gérer et sécuriser leurs environnements informatiques ; beaucoup travaillent en ce moment depuis leur domicile. Dans le cadre de cette démarche, SolarWinds accorde gratuitement, pendant 90 jours, une licence à SolarWinds® Take Control Plus, sa solution autonome premium de support à distance, pour toute souscription avant le 30 juin 2020. De plus, et pour une durée limitée, les licences Take Control Plus sont également accompagnées de 25 comptes d’utilisateurs finaux supplémentaires pour les partenaires, à étendre aux employés et aux clients

SolarWinds est un éditeur de logiciels de premier plan qui propose des logiciels de gestion des ressources informatiques à la fois puissants et abordables. Nos produits permettent aux entreprises dans le monde entier, quels que soient leur type, leur taille ou leur complexité, de surveiller et de gérer leurs services informatiques, leurs infrastructures et leurs applications, sur site, dans le Cloud ou via des modèles hybrides. Nous sommes continuellement en contact avec les professionnels des technologies, notamment les professionnels des services informatiques et du DevOps, ainsi que les prestataires de services gérés, pour comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés pour assurer les hautes performances et la disponibilité optimale de leurs infrastructures informatiques. Les informations qu’ils nous communiquent lors de nos échanges, notamment via notre communauté en ligne THWACK®, nous permettent de bien comprendre et résoudre des problèmes de gestion informatique de la manière dont ces professionnels souhaitent qu’ils soient résolus. En se concentrant sur l’utilisateur et en s’engageant à exceller dans la gestion de bout en bout des infrastructures informatiques hybrides, SolarWinds s’est imposé comme un leader mondial des solutions de gestion de réseaux et de services informatiques, des performances des applications et des services gérés.